الأخبار

ريال مدريد يخسر خدمات أحد أبرز ركائزه

تلقى فريق ريال مدريد ضربة جديدة قبل مواجهة أتلتيك بلباو، بعدما أعلن النادي الملكي إصابة الظهير الأيسر الفرنسي فيرلاند ميندي، وذلك بعد فترة قصيرة من عودته للملاعب عقب غياب طويل.

و يستعد ريال مدريد لمواجهة قوية أمام أتلتيك بلباو غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ19 المقدمة من بطولة الدوري الإسباني “الليغا”، في مباراة يدخلها الفريق وسط أزمة جديدة بسبب تجدد إصابة مدافعه.

و أصدر النادي بيانًا رسميًا أكد خلاله معاناة ميندي من إصابة عضلية، دون الكشف عن مدة غيابه، مكتفيًا بالإشارة إلى أن تطور الحالة سيحدد موعد عودته.

تعليقات

