ريال مدريد يخسر خدمات أحد ركائزه

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم، إصابة لاعبه داني سيبايوس وغيابه عن الملاعب خلال الفترة المقبلة.

و ذكر النادي في بيان عبر موقعه الرسمي أن سيبايوس يعاني من تمزق في عضلة الساق اليمنى، لكنه لم يحدد مدة غيابه، ولا الإطار الزمني المتوقع لعودته إلى التدريبات أو المباريات.

و أصيب لاعب الوسط البالغ من العمر 29 عاما في المباراة التي خسرها ريال مدريد أمام مضيفه أوساسونا بنتيجة (2 – 1) أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من البطولة الاسبانية لكرة القدم.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



