ريال مدريد يخسر خدمات أحد ركائزه

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم، إصابة لاعبه داني سيبايوس وغيابه عن الملاعب خلال الفترة المقبلة.
و ذكر النادي في بيان عبر موقعه الرسمي أن سيبايوس يعاني من تمزق في عضلة الساق اليمنى، لكنه لم يحدد مدة غيابه، ولا الإطار الزمني المتوقع لعودته إلى التدريبات أو المباريات.
و أصيب لاعب الوسط البالغ من العمر 29 عاما في المباراة التي خسرها ريال مدريد أمام مضيفه أوساسونا بنتيجة (2 – 1) أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من البطولة الاسبانية لكرة القدم.
