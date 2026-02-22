Français
Anglais
العربية
الأخبار

ريال مدريد يخسر خدمات أحد ركائزه

ريال مدريد يخسر خدمات أحد ركائزه

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم، إصابة لاعبه داني سيبايوس وغيابه عن الملاعب خلال الفترة المقبلة.

و ذكر النادي في بيان عبر موقعه الرسمي أن سيبايوس يعاني من تمزق في عضلة الساق اليمنى، لكنه لم يحدد مدة غيابه، ولا الإطار الزمني المتوقع لعودته إلى التدريبات أو المباريات.

و أصيب لاعب الوسط البالغ من العمر 29 عاما في المباراة التي خسرها ريال مدريد أمام مضيفه أوساسونا بنتيجة (2 – 1) أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من البطولة الاسبانية لكرة القدم.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

309
أخر الأخبار

السباحة – بطولة جامعة جنوب شرق الولايات المتحدة : صعود جديد للجوادي والحفناوي على منصة التتويج في فلوريدا

290
أخر الأخبار

المرسى في حداد بعد وفاة الدكتور سليم المحرزي
274
الأخبار

بن عروس: إطلاق حملة “وجبة إفطار لعابري الطريق” بالمحمدية
263
الأخبار

سفير اليابان في تونس يخوض تجربة الصيام لأول مرة على الطريقة التونسي
257
أخر الأخبار

الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم : برنامج مباريات الجولة 22
251
اقتصاد وأعمال

المغرب: ارتفاع التضخم بنسبة 0,3% في جانفي 2026
242
الأخبار

النجم البرازيلي نيمار يكشف عن موعد إعتزاله
233
الأخبار

الترجي يكشف رسميا عن هوية مدرّبه الجديد
233
اقتصاد وأعمال

دونالد ترمب: سأوقع اليوم على فرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10%
223
الأخبار

في اجابة عن سؤال كتابي، وزارة النقل تنفي مسؤولية معهد الرصد الجوي عن قرارات الإنذار الميداني

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى