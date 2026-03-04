ريال مدريد يرفض إقالة أربيلوا رغم الهزيمة أمام خيتافي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

كشفت تقارير صحفية عن عدم وجود أي خطط داخل نادي ريال مدريد حول إقالة ألفارو أربيلوا من القيادة الفنية للملكي خاصة في ظل تذبذب مستوى الملكي و سقوطه أمام خيتافي بهدف في الجولة الماضية من الدوري الإسباني.

و وفقًا لما نشرته إذاعة “كادينا سير” الإسبانية، فإن ريال مدريد لا يملك أي خطط حالية لإقالة المدرب المؤقت ألفارو أربيلوا رغم النتائج السيئة الأخيرة، بما في ذلك الهزيمة على ملعب “سانتياجو برنابيو” بنتيجة 1-0 أمام خيتافي.

و أضافت أن مسئولي النادي يرون أن تعيين أربيلوا مدربا للريال بشكل مؤقت خطوة موفقة في منتصف الموسم، إذ ساهمت في إعادة بعض الإيجابية للفريق و ساعدت فينيسيوس جونيور على استعادة مستواه الفني من جديد.

لكن على الرغم من ذلك، يتعامل مجلس إدارة ريال مدريد مع الوضع بحذر بعد ردود الفعل المتباينة تجاه أساليب أربيلوا، حيث أن هناك حالة من عدم الرضا لدى اللاعبين تجاه نهجه التكتيكي، إذ يرونه أقرب إلى مدرب في التدريبات منه إلى قائد طويل الأمد، و لم تُحدث تغييراته و تشكيلاته مع الفريق أي تغيير يُذكر، و لم تُحفز اللاعبين بشكل ملحوظ.

و أكملت الإذاعة أن ريال مدريد يبحث حاليًا بهدوء عن خيارات لتغيير أربيلوا المدرب المؤقت لريال مدريد الصيف المقبل، ما لم يحدث تحسن جذري في النتائج الفترة المقبلة.

و تأتي نسبة فوز أربيلوا حاليًا مع ريال مدريد، أقل بكثير من نسبة فوز تشابي ألونسو، مما يُثير مخاوف بشأن مدى ملاءمته للفريق على المدى الطويل.

و سيكون شهر مارس حاسماً لمستقبل ألفارو أربيلوا مع الريال ، فمع اشتداد المنافسة على لقب الدوري الإسباني و تأهل الفريق إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا و ملاقاة السيتي، بات من الضروري تحقيق تحسن جذري لضمان استمراره.

