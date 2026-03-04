Français
Anglais
العربية
الأخبار

ريال مدريد يرفض إقالة أربيلوا رغم الهزيمة أمام خيتافي

ريال مدريد يرفض إقالة أربيلوا رغم السقوط أمام خيتافي

كشفت تقارير صحفية عن عدم وجود أي خطط داخل نادي ريال مدريد حول إقالة ألفارو أربيلوا من القيادة الفنية للملكي خاصة في ظل تذبذب مستوى الملكي و سقوطه أمام خيتافي بهدف في الجولة الماضية من الدوري الإسباني.

و وفقًا لما نشرته إذاعة “كادينا سير” الإسبانية، فإن ريال مدريد لا يملك أي خطط حالية لإقالة المدرب المؤقت ألفارو أربيلوا رغم النتائج السيئة الأخيرة، بما في ذلك الهزيمة على ملعب “سانتياجو برنابيو” بنتيجة 1-0 أمام خيتافي.

و أضافت أن مسئولي النادي يرون أن تعيين أربيلوا مدربا للريال بشكل مؤقت خطوة موفقة في منتصف الموسم، إذ ساهمت في إعادة بعض الإيجابية للفريق و ساعدت فينيسيوس جونيور على استعادة مستواه الفني من جديد.

لكن على الرغم من ذلك، يتعامل مجلس إدارة ريال مدريد مع الوضع بحذر بعد ردود الفعل المتباينة تجاه أساليب أربيلوا، حيث أن هناك حالة من عدم الرضا لدى اللاعبين تجاه نهجه التكتيكي، إذ يرونه أقرب إلى مدرب في التدريبات منه إلى قائد طويل الأمد، و لم تُحدث تغييراته و تشكيلاته مع الفريق أي تغيير يُذكر، و لم تُحفز اللاعبين بشكل ملحوظ.

و أكملت الإذاعة أن ريال مدريد يبحث حاليًا بهدوء عن خيارات لتغيير أربيلوا المدرب المؤقت لريال مدريد الصيف المقبل، ما لم يحدث تحسن جذري في النتائج الفترة المقبلة.

و تأتي نسبة فوز أربيلوا حاليًا مع ريال مدريد، أقل بكثير من نسبة فوز تشابي ألونسو، مما يُثير مخاوف بشأن مدى ملاءمته للفريق على المدى الطويل.

و سيكون شهر مارس حاسماً لمستقبل ألفارو أربيلوا مع الريال ، فمع اشتداد المنافسة على لقب الدوري الإسباني و تأهل الفريق إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا و ملاقاة السيتي، بات من الضروري تحقيق تحسن جذري لضمان استمراره.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

965
الأخبار

تسمية سميرة قيزة رئيسة أولى للمحكمة الإدارية

354
أخر الأخبار

الحرب على إيران.. هل ستطول مدّتها و تتوسع رقعتها لتصبح حربا إقليمية؟ أحمد ونيس يقدم قراءته [فيديو]
339
الأخبار

وفاة زوجة علي الخامنئي متأثرة بإصابتها ( وكالة تسنيم)
319
الأخبار

قطر تعلن إسقاط طائرتين حربيتين طراز “سوخوي 24” قادمتين من إيران
314
الأخبار

فرنسا : «الوجه الملائكي» للإسلاموية في مواجهة شياطينه… طارق رمضان مهدّد بـ20 عامًا سجنًا
283
اقتصاد وأعمال

ليبيا : حقل “المبروك” يستأنف إنتاجه بقدرة 25 ألف برميل يومياً
273
أخر الأخبار

الحرب على إيران: آرام بالحاج يكشف التداعيات الاقتصادية الممكنة على تونس والعالم [فيديو]
260
الأخبار

كأس ملك إسبانيا : هانزي فليك يكشف عن حظوظ برشلونة أمام أتلتيكو مدريد
256
الأخبار

وزارة المالية: الخميس 05 مارس آخر أجل لخلاص معلوم الجولان لسنة 2026 بالنسبة لأصحاب السيارات ذات الأرقام الزوجية
252
أخر الأخبار

سهرات رمضانية في تونس والجهات: برنامج عروض الاثنين والثلاثاء 2 و3 مارس 2026

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى