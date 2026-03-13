ريال مدريد يسعى لضم جوهرة بايرن ميونخ

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يستعد نادي ريال مدريد للتحرك بقوة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، إذ يخطط لتقديم عرض مالي ضخم من أجل التعاقد مع أحد أبرز نجوم نادي بايرن ميونخ الألماني.

و تسعى إدارة النادي الملكي إلى تدعيم الخط الهجومي للفريق خلال الموسم المقبل، ضمن خطة تهدف إلى تجديد دماء التشكيلة وتعزيز الخيارات الهجومية، بما يضمن استمرار المنافسة على الألقاب المحلية و القارية.

و يحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة، بفارق 3 نقاط فقط خلف برشلونة المتصدر، في صراع محتدم على لقب الليغا هذا الموسم.

و على الصعيد القاري، يواصل الفريق مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يخوض منافسات دور الـ16، وكان قد حقق فوزًا كبيرًا في مباراة الذهاب أمام مانشستر سيتي بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي أقيم على ملعب سانتياغو برنابيو، ليضع قدمًا في الدور ربع النهائي.

في خضم هذه التحضيرات، برز اسم النجم الفرنسي مايكل أوليس، جناح بايرن ميونخ، كأحد أبرز الأهداف التي يسعى ريال مدريد للتعاقد معها خلال الفترة المقبلة، في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به اللاعب من عدة أندية أوروبية.

و كان أوليس قد انضم إلى بايرن ميونخ في صيف عام 2024 قادمًا من نادي كريستال بالاس الإنقليزي، في صفقة بلغت قيمتها نحو 60 مليون يورو، ليبدأ رحلة جديدة في الدوري الألماني.

و منذ انتقاله إلى النادي البافاري، قدم اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا مستويات لافتة، حيث شارك في 92 مباراة بقميص بايرن ميونخ في مختلف البطولات، سجل خلالها 35 هدفًا، وقدم 45 تمريرة حاسمة، ليؤكد مكانته كأحد أبرز الأجنحة الهجومية في أوروبا.

و يمتد عقد أوليس مع بايرن ميونخ حتى صيف عام 2029، في وقت تسعى فيه إدارة النادي الألماني إلى الحفاظ على خدماته لفترة أطول، عبر فتح باب المفاوضات لتمديد عقده و تحسين شروطه.

و خلال الأشهر الماضية، ارتبط اسم اللاعب بالانتقال إلى نادي ليفربول الإنقليزي، حيث طُرح اسمه كخيار محتمل لخلافة النجم المصري محمد صلاح في حال رحيله، غير أن دخول ريال مدريد على خط المفاوضات قد يغير مسار الصفقة.

و وفقًا لما ذكره الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات أكرم كونور، فإن ريال مدريد يجهز عرضًا ضخمًا قد يصل إلى 160 مليون يورو من أجل إقناع بايرن ميونخ بالتخلي عن اللاعب، في ظل رغبة إدارة النادي في تعزيز القوة الهجومية للفريق.

