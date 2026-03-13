Français
ريال مدريد يطرح أبرز ركائزه للبيع

ريال مدريد يطرح أبرز ركائزه للبيع

أدّى البزوغ المفاجئ و التوهج اللافت للنجم الإسباني – المغربي تياغو بيتارش، في سماء “سانتياغو برنابيو”، إلى تغيير في حسابات الإدارة الفنية لريال مدريد، بحسب تقرير صحفي.

فبحسب الصحفي الإيطالي البارز، ماتيو موريتو، لم يعد موقع إدواردو كامافينغا محصنًا في ريال مدريد، بعدما كان يُعتبر في وقت سابق خطًا أحمر لا يمكن المساس به.

و كشف موريتو عن تحول جذري في موقف النادي الإسباني، حيث أضاف : “سيتم النظر في العروض المقدمة من أجل كامافينغا و قد يرحل خلال الصيف المقبل”.

و أضاف أن هذا التطور في موقف ريال مدريد من لاعب الوسط الفرنسي، لم يمر مرور الكرام على كبار القارة الأوروبية، حيث أوضح أن “أندية الدوري الإنقليزي بدأت بالفعل في متابعة الوضع”.

و يرى العديد من المراقبين أن الانضباط التكتيكي و الشخصية القوية التي أظهرها بيتارش، خاصةً خلال الانتصار أول أمس الأربعاء على مانشستر سيتي (3-0) في دوري أبطال أوروبا، تقربه من حجز مكان أساسي دائم في تشكيل الميرينغي.

