ريال مدريد يطلب تعويضا بالملايين من برشلونة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

كشف تقرير صحفي إسباني، عن خطوة جديدة من إدارة ريال مدريد في الصراع مع الغريم التقليدي برشلونة، في قضية نيyريرا.

و بعدما أكد فلورنتينو بيريز في اجتماع الجمعية العمومية أن النادي الملكي “سيذهب حتى النهاية”، بات واضحًا أن ريال مدريد لم يعد ينوي التراجع، بل يستعد لخطوات أكثر حسمًا.

و بحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن ريال مدريد لا يكتفي بمتابعة المسار القضائي فقط، بل يخطط للمطالبة بتعويضات مالية ضخمة عن الأضرار التي يرى أنها لحقت به وبالكرة الإسبانية نتيجة المدفوعات التي قام بها برشلونة لإنريكيز نيغريرا.

و في الوقت الذي يُعلق فيه البعض آمالًا على المادة 4.1 من لوائح الاتحاد الأوروبي لإمكانية فرض عقوبات رياضية، يشعر عدد متزايد من الأندية بأن ردود فعلها السابقة لم تكن بحجم خطورة ما تم كشفه.

القضية تعود إلى سلسلة من المدفوعات بلغت 8.4 ملايين يورو لشركات مرتبطة بنائب رئيس لجنة الحكام السابق، وسط تقارير عن فواتير غير واضحة، وتضارب في شهادات مسؤولي برشلونة أمام القضاء، إضافة إلى تقارير و معلومات مشكوك في جدواها.

و في خطوة تصعيدية جديدة، تقدم النادي الملكي بطلب عاجل للحصول على 625 وثيقة تشمل تدقيقات مالية و فواتير و حركة حسابات لسنوات تمتد من 2010 إلى 2021، إضافة إلى ميزانيات تتضمن المدفوعات للشركات المرتبطة بالقضية.

هذه الخطوة تأتي بعد النجاح في تمديد فترة التحقيق حتى 1 مارس، مع توقعات بأن القضية قد تتجاوز هذا التاريخ بكثير.

و مع تراجع حضور رابطة الليغا و الاتحاد الإسباني في جلسات الاستماع، يتقدم محامو ريال مدريد في الهجوم، معتبرين أن ما جرى “شوه المنافسة و أضرّ كرة القدم الإسبانية”.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



