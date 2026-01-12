ريال مدريد يعلن إنهاء تعاقده مع المدرب تشابي ألونسو بالتراضي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن نادي ريال مدريد، اليوم، رسميًا إقالة المدرب تشابي ألونسو من مهامه على رأس الجهاز الفني للفريق الأول، وذلك على خلفية الخسارة التي تكبّدها الفريق في مباراة كلاسيكو كأس السوبر، والتي أثارت موجة من الجدل والاستياء في أوساط الجماهير المدريدية.

و جاء قرار الإقالة بعد تقييم شامل لأداء الفريق خلال الفترة الأخيرة، حيث اعتبرت إدارة النادي أن النتائج المحققة لا ترقى إلى تطلعاتها، خاصة في المباريات الكبرى التي تُعدّ مقياسًا حقيقيًا لقيمة العمل الفني والتكتيكي.

و في السياق ذاته، أعلن النادي الملكي تعيين ألفارو أربيلوا مدربًا جديدًا للفريق الأول، خلفًا لتشابي ألونسو، في خطوة تهدف إلى إعادة الاستقرار الفني وضخّ دماء جديدة داخل المجموعة.

و يُعد أربيلوا من الأسماء المعروفة داخل البيت المدريدي، حيث سبق له حمل قميص الفريق لاعبًا، كما راكم تجربة تدريبية مع الفئات السنية للنادي.

