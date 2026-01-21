Français
ريال مدريد يفقد خدمات أحد أبرز ركائزه

ريال مدريد يفقد خدمات أحد أبرز ركائزه

تلقّى ريال مدريد نبأ سيئًا في ليلة انتصاره الكاسح على موناكو في دوري أبطال أوروبا.

وحقق ريال مدريد فوزًا ثمينًا بنتيجة 6-1 على ضيفه موناكو في مباراة أقيمت مساء أمس الثلاثاء على ملعب “سانتياغو بيرنابيو” ضمن الجولة السابعة من مرحلة الدوري.

و اضطر راؤول أسينسيو إلى مغادرة الملعب مع نهاية الشوط الأوّل بسبب آلام قوية في عظمة الساق اليمنى نتيجة تعرضه لالتحام خلال المباراة ، حسب ما ذكرته صحيفة “آس”.

و اضطر ألفارو أربيلوا إلى استبدال أسينسيو مع بداية الشوط الثاني ، حيث أشرك داني سيبايوس بدلًا منه.

و في انتظار تشخيص أدق لحجم الإصابة، يفرض هذا التغيير تحديًا جديدًا على أربيلوا في خط دفاع يعاني أصلًا من كثرة الإصابات.

و مع وجود كارفاخال و ألابا على مقاعد البدلاء، و كلاهما لا يزال في مرحلة استعادة الجاهزية بعد التعافي من إصابتيهما، اختار مدرب ريال مدريد إشراك سيبايوس، مع إعادة أوريلين تشواميني للعب في قلب الدفاع.

و خاض ريال مدريد الشوط الثاني بتشكيلة تضم مدافعًا صريحًا واحدًا فقط هو هويسن، بينما شغل فيدي فالفيردي مركز الظهير الأيمن و كامافينغا الجبهة اليسرى.

و غاب كارّيراس عن مواجهة موناكو بسبب الإيقاف، في حين تواجد فران غارسيا على مقاعد البدلاء.

و لن يتمكن أربيلوا من الاعتماد على أوريلين تشواميني أمام فياريال يوم السبت بداعي الإيقاف.

