ريال مدريد يفقد خدمات أحد أبرز ركائزه

تلقّى ريال مدريد نبأ سيئًا في ليلة انتصاره الكاسح على موناكو في دوري أبطال أوروبا.

وحقق ريال مدريد فوزًا ثمينًا بنتيجة 6-1 على ضيفه موناكو في مباراة أقيمت مساء أمس الثلاثاء على ملعب “سانتياغو بيرنابيو” ضمن الجولة السابعة من مرحلة الدوري.

و اضطر راؤول أسينسيو إلى مغادرة الملعب مع نهاية الشوط الأوّل بسبب آلام قوية في عظمة الساق اليمنى نتيجة تعرضه لالتحام خلال المباراة ، حسب ما ذكرته صحيفة “آس”.

و اضطر ألفارو أربيلوا إلى استبدال أسينسيو مع بداية الشوط الثاني ، حيث أشرك داني سيبايوس بدلًا منه.

و في انتظار تشخيص أدق لحجم الإصابة، يفرض هذا التغيير تحديًا جديدًا على أربيلوا في خط دفاع يعاني أصلًا من كثرة الإصابات.

و مع وجود كارفاخال و ألابا على مقاعد البدلاء، و كلاهما لا يزال في مرحلة استعادة الجاهزية بعد التعافي من إصابتيهما، اختار مدرب ريال مدريد إشراك سيبايوس، مع إعادة أوريلين تشواميني للعب في قلب الدفاع.

و خاض ريال مدريد الشوط الثاني بتشكيلة تضم مدافعًا صريحًا واحدًا فقط هو هويسن، بينما شغل فيدي فالفيردي مركز الظهير الأيمن و كامافينغا الجبهة اليسرى.

و غاب كارّيراس عن مواجهة موناكو بسبب الإيقاف، في حين تواجد فران غارسيا على مقاعد البدلاء.

و لن يتمكن أربيلوا من الاعتماد على أوريلين تشواميني أمام فياريال يوم السبت بداعي الإيقاف.

