ريال مدريد يفوز على الأتلتيكو في مباراة مثيرة

حقق ريال مدريد فوزا ثمينا على حساب الأتلتيكو بنتيجة 3 أهداف لهدفين في إطار الجّولة 29 من الدّوري الإسباني خلال المواجهة التي جمعت الفريقين منذ قليل على أرضية ملعب السانتياغو برنابيو.

سحّل أهداف الميرينغي كل من فينيسيوس جونيور في مناسبتين في الدقيقة 52 و 72 و فيديريكو فالفيردي في الدقيقة 55 بينما سجّل هدفي الروخيبلانكوس كل من أديمولا لوكمان في الدقيقة 33 و ناهويل مولينا في الدقيقة 66.

و إثر هذه النتيجة واصل ريال مدريد ملاحقة برشلونة المتصدّر ب73 نقطة و أصبح له 69 نقطة في المركز الثاني بينما بقي الأتلتيكو في المرتبة الرابعة برصيد 57 نقطة.

كأس تونس – الدور السادس عشر : نتائج الأحد وبرنامج مقابلات الإثنين

