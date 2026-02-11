ريال مدريد يقترب من وداع أحد ركائزه

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

بات رحيل داني كارفخال قائد ريال مدريد مع نهاية الموسم الحالي مسألة وقت، في ظل قناعة داخل أروقة النادي بأن صيف الانتقالات المقبل قد يشهد نهاية مشوار قائد الفريق مع النادي الملكي.

و أفادت صحيفة ماركا الإسبانية أن إدارة ريال مدريد تتعامل مع فكرة رحيل كارفخال على أنها أمر شبه محسوم.

و عانى الظهير الأيمن المخضرم خلال الموسمين الماضيين من سلسلة متواصلة من الإصابات و مشكلات اللياقة البدنية، وهي معاناة غير معتادة في مسيرته، ما أثار الشكوك حول قدرته على الاستمرار في تقديم الإضافة المطلوبة، خاصة مع بلوغه عامه الرابع و الثلاثين.

و زادت الأمور تعقيدًا بعد أن قرر المدرب ألفارو أربيلوا عدم الاعتماد على كارفخال كخيار أول في مركز الظهير الأيمن، مفضلًا التعاقد مع ترينت ألكسندر أرنولد و منحه الأفضلية على حساب قائد الفريق، وهو ما قلّص من فرص كارفخال في المشاركة بانتظام.

و بناءً على هذه المعطيات، تشير التوقعات إلى أن كارفخال قد يخوض تجربة جديدة خارج أوروبا، حيث يُرجّح انتقاله إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم أو الدوري السعودي للمحترفين، ليطوي صفحة طويلة و حافلة بالإنجازات مع ريال مدريد.

