ريال مدريد يقصي تالافيرا و يتأهل لثمن نهائي كأس إسبانيا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

حقق فريق ريال مدريد فوزا صعبا على نظيره تالافيرا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب إل برادو، ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس ملك إسبانيا للموسم الحالي 2025-26.

انتهى الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدفين نظيفين أحرزهما كيليان مبابي في الدقيقة 41 و فيرناندو لاعب تالافيرا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 45+1، و في الشوط الثاني أحرز كيليان مبابي الهدف الثالث لفريق ريال مدريد في الدقيقة 88، بينما أحرز أصحاب الأرض هدفين في الدقيقتين 80 و 91 عن طريق كل من أرويو و دي رينزو على الترتيب، لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين و يتأهل الفريق إلى ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



