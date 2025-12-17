Français
الأخبار

ريال مدريد يقصي تالافيرا و يتأهل لثمن نهائي كأس إسبانيا

ريال مدريد يقصي تالافيرا و يتأهل لثمن نهائي كأس إسبانيا

حقق فريق ريال مدريد فوزا صعبا على نظيره تالافيرا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب إل برادو، ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس ملك إسبانيا للموسم الحالي 2025-26.

انتهى الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدفين نظيفين أحرزهما كيليان مبابي في الدقيقة 41 و فيرناندو لاعب تالافيرا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 45+1، و في الشوط الثاني أحرز كيليان مبابي الهدف الثالث لفريق ريال مدريد في الدقيقة 88، بينما أحرز أصحاب الأرض هدفين في الدقيقتين 80 و 91 عن طريق كل من أرويو و دي رينزو على الترتيب، لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين و يتأهل الفريق إلى ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا.

تعليقات

