ريال مدريد يكشف طبيعة إصابة مبابي

أصدر نادي ريال مدريد بيانًا رسميًا كشف خلاله تفاصيل إصابة نجمه الفرنسي كيليان مبابي، والتي تسببت في استبعاده من قائمة مباراة الليلة أمام خيتافي ضمن منافسات الدوري الإسباني.

و أوضح النادي، في بيانه، أنه عقب خضوع اللاعب لفحوصات طبية دقيقة على يد أخصائيين فرنسيين و تحت إشراف الجهاز الطبي لريال مدريد، تم تشخيص إصابته بالتواء في الركبة اليسرى، مع اعتماد بروتوكول علاج تحفظي في المرحلة الحالية، على أن يتم متابعة تطور الحالة خلال الأيام المقبلة.

و لم يحدد النادي الملكي مدة غياب مبابي بشكل رسمي، مكتفيًا بالتأكيد على أن الاستجابة للعلاج ستحدد موقفه النهائي من العودة للمباريات.

