ريال مدريد ينهزم أمام أوساسونا و يهدي برشلونة فرصة اعتلاء صدارة الليغا

تلقى ريال مدريد هزيمة مفاجئة أمام مضيفه فريق أوساسونا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإسباني.

أنهى أوساسونا الشوط الأول من المباراة، متفوقا بهدف سجله المهاجم الكرواتي أنتي بوديمير في الدقيقة 38 من زمن اللقاء من ركلة جزاء.

و نجح البرازيلي فينيسيوس جونيور في تسجيل هدف التعادل لفريق ريال مدريد في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

و خطف راؤول غارسيا هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 90.

و إثر هذه المقابلة توقّف رصيد ريال مدريد عند 60 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني و أصبح مهدّدا بفقدانها في حال فوز برشلونة على ليفانتي، يوم الأحد، بينما رفع أوساسونا رصيده إلى 33 نقطة في المركز التاسع.

