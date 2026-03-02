ريال مدريد ينهزم على أرضه أمام خيتافي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

حقق فريق خيتافى فوزا مثيرا على مضيفه ريال مدريد، بنتيجة 1-0 فى المباراة التى جمعتهما مساء الإثنين، على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار مباريات الجولة 26 ببطولة الدوري الإسباني للموسم الحالي 2025-2026.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق مارتن ساتريانو كوستا في الدقيقة 39 من تسديدة صاروخية فشل كورتوا حارس الريال فى التعامل معها، ليخطف الضيوف 3 نقاط مثيرة من معقل النادي الملكي.

و قبل صافرة النهاية أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء لكل من ماستانتونو لاعب الريال وأدريان ليزو لاعب خيتافى بعد مشاحنات بين لاعبي الفريقين.

و تجمد ريال مدريد فى المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة، متأخرًا بفارق 4 نقاط خلف برشلونة المتصدر بـ64 نقطة، أما خيتافي فرفع رصيده إلى 32 نقطة فى المركز الـ11 في جدول الترتيب.

