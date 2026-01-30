Français
الأخبار

رٌباعي جديد يُعزّز صفوف مستقبل المرسى

رٌباعي جديد يُعزّز صفوف مستقبل المرسى

أكد نائب رئيس مستقبل المرسى صبري العياري ضمّ الثلاثي الاجنبي المتكون من المغربي سفيان المستاري و الأنغولي فيكتورينو بولاكو و الإيفواري يوسف داوو الى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

و أوضح العياري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الجمعة، أنه تم خلال الساعات الفارطة التعاقد مع كل من سفيان المستاري (23 سنة) الذي يشغل خطة مدافع محوري و قد سبق له تقمص ألوان فريقي المغرب الفاسي و التحدي الليبي.

و أشار إلى انه تم التعاقد أيضا مع قلب الهجوم فيكتورينو بولاكو (27 سنة) الذي خاض تجارب عديدة في البطولة الأنغولية مع أندية ساو سالفادور و أتليتيكو أفياكاو و إنتر كلوب، وكان آخرها مع ساغرادا اسبيرانزا الذي خاض معه مسابقة كأس رابطة الابطال الافريقية خلال الموسم الفارط.

مضيفا أن قائمة المنتدبين ضمت كذلك الجناح الايمن يوسف داوو (27 سنة) قادما من نادي بارادو الجزائري.

