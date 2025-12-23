Français
ر.م.ع الصوناد : نحن في المراحل الأخيرة لإنتداب 1600 عون وإطار [فيديو]

أكد الرئيس المدير العام للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، عبد الحميد منجة، أن الشركة بلغت حاليًا المراحل الأخيرة من عملية انتداب 1600 عون وإطار، في إطار تعزيز مواردها البشرية.

وأوضح منجة أن هذه الانتدابات تندرج ضمن مجهودات دعم القدرة التشغيلية للشركة، مشيرًا إلى أنه سيتم تنظيم مناظرة انتداب أخرى خلال سنة 2025.

وأضاف أن الهدف يتمثل في مزيد تدعيم الموارد البشرية بما يمكّن الشركة من تغطية تدخلاتها الفنية على شبكة تمتد على حوالي 59 ألف كيلومتر، لفائدة أكثر من 3 ملايين مشترك.

 

