الأخبار

زبير بية : أداء منتخب تونس ضد فلسطين أسوأ من مباراة سوريا و الوضعية أصبحت معقدة

عبّر المحلل الرياضي التونسي بقنوات دبي وأبوظبي الرياضية زبير بية عن استيائه الشديد من الأداء الذي ظهر به المنتخب الوطني التونسي خلال شوط المباراة الثاني أمام المنتخب الفلسطيني، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2-2 ضمن منافسات كأس العرب قطر 2025.

و أوضح بية أن المنتخب التونسي دخل الشوط الثاني في وضع «مزعج»، تُرجم إلى أخطاء فردية مباشرة أثرت بوضوح على نتيجة المباراة، قائلاً إن الهدف الثاني للمنتخب الفلسطيني جاء «من خطأ مباشر»، رغم أن المنتخب التونسي كان قد ضاعف النتيجة إلى 2-0 بعد تمريرة حاسمة من محمد علي بالرمضان إلى فراس شواط.

و أضاف أن الجميع كان يتوقع أن يواصل المنتخب التونسي الضغط و الإيقاع الهجومي بحثًا عن أهداف إضافية، خاصة بعد التغييرات الهجومية التي قام بها المدرب، إلا أن الواقع كان مغايرًا، حيث فقد الفريق التركيز و الصلابة.

و بيّن بية أن المدرب الفلسطيني إيهاب أبو جزر نجح في إعادة تنظيم فريقه و تغيير شكله الهجومي، ليحافظ على حماس لاعبيه و اندفاعهم، في حين «فشل سامي الطرابلسي في الحفاظ على أفضلية الهدفين»، وفق تعبيره.

و أشار إلى أن سلسلة من الأخطاء الدفاعية ساهمت في انقلاب مجريات اللقاء، منها إعادة الكرة في العمق من المدافع ياسين مرياح رغم أنه آخر مدافع، إضافة إلى سوء تقدير في التعامل مع كرة الهدف الثاني تكرر في لقطات متتالية.

و أكد بية أن النتيجة جاءت «مخيبة»، لكن «الأداء كان أكثر إحباطًا من مباراة سوريا»، معتبرًا أن الوضع الحالي للمنتخب أصبح «معقدًا بشكل كبير» مع نهاية الجولة الثانية من دور المجموعات.

