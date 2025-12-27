زعيم كوريا الشمالية يُعلّق بخصوص علاقات بلاده مع روسيا

نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن زعيم البلاد، كيم جونغ أون، قوله إن العلاقات الكورية الروسية تعززت في عام 2025 بشكل أقوى لتصبح التحالف الأكثر صدقا.
و في برقية موجهة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نشرتها الوكالة، أكد كيم جونغ أون أن العلاقات الكورية الروسية ستتعزز أكثر لتصبح أكثر العلاقات التحالفية صدقا في عام 2025.
و قال الزعيم الكوري الشمالي : “خلال عام 2025، أصبحت العلاقات الكورية الروسية أقوى من أي وقت مضى، لتصبح من أصدق العلاقات بين الحلفاء، حيث تم تقاسم الدم و الحزن و الفرح في نفس الخندق، و قد تم تصوير صلابة الروس و الكوريين المطلقة وقدرتهم بشكل أكثر وضوحا على صفحات تلك الحقبة وفي التاريخ”.
أكد كيم جونغ أون، أنه لا يمكن لأحد أن يخرب العلاقات و الوحدة بين شعبي روسيا و كوريا الشمالية.
و شدّد الزعيم الكوري الشمالي على أنه يشعر بالفخر لكونه مع الرئيس بوتين يُعد المؤسس و الحافظ لـ”التاريخ العظيم للعلاقات الكورية الروسية و تاريخ الازدهار الأبدي للصداقة” بين البلدين.
و جاء في البرقية : “أود أن أؤكد لكم مرة أخرى أنني و حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وكافة فئات الشعب الكوري سنقف دائما إلى جانبكم و إلى جانب الشعب الروسي الشقيق”.
و أشار الزعيم الكوري الشمالي إلى أن العدل و الحق و النصر و المجد حقائق أبدية و ستظل دائما من نصيب روسيا.
كما تمنّى للرئيس الروسي موفور الصحة و مزيدا من النجاح في مسؤوليته لحماية كرامة روسيا و مصالحها.
و تمنى كيم جونغ أون للشعب الروسي السعادة و الازدهار.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب