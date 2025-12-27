Français
Anglais
العربية
الأخبار

زعيم كوريا الشمالية يُعلّق بخصوص علاقات بلاده مع روسيا

زعيم كوريا الشمالية يُعلّق بخصوص علاقات بلاده مع روسيا

نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن زعيم البلاد، كيم جونغ أون، قوله إن العلاقات الكورية الروسية تعززت في عام 2025 بشكل أقوى لتصبح التحالف الأكثر صدقا.

و في برقية موجهة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نشرتها الوكالة، أكد كيم جونغ أون أن العلاقات الكورية الروسية ستتعزز أكثر لتصبح أكثر العلاقات التحالفية صدقا في عام 2025.

و قال الزعيم الكوري الشمالي : “خلال عام 2025، أصبحت العلاقات الكورية الروسية أقوى من أي وقت مضى، لتصبح من أصدق العلاقات بين الحلفاء، حيث تم تقاسم الدم و الحزن و الفرح في نفس الخندق، و قد تم تصوير صلابة الروس و الكوريين المطلقة وقدرتهم بشكل أكثر وضوحا على صفحات تلك الحقبة وفي التاريخ”.

أكد كيم جونغ أون، أنه لا يمكن لأحد أن يخرب العلاقات و الوحدة بين شعبي روسيا و كوريا الشمالية.

و شدّد الزعيم الكوري الشمالي على أنه يشعر بالفخر لكونه مع الرئيس بوتين يُعد المؤسس و الحافظ لـ”التاريخ العظيم للعلاقات الكورية الروسية و تاريخ الازدهار الأبدي للصداقة” بين البلدين.

و جاء في البرقية : “أود أن أؤكد لكم مرة أخرى أنني و حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وكافة فئات الشعب الكوري سنقف دائما إلى جانبكم و إلى جانب الشعب الروسي الشقيق”.

و أشار الزعيم الكوري الشمالي إلى أن العدل و الحق و النصر و المجد حقائق أبدية و ستظل دائما من نصيب روسيا.

كما تمنّى للرئيس الروسي موفور الصحة و مزيدا من النجاح في مسؤوليته لحماية كرامة روسيا و مصالحها.

و تمنى كيم جونغ أون للشعب الروسي السعادة و الازدهار.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

307
اقتصاد وأعمال

المعدل السنوي للأجور لكل عامل في المؤسسات العمومية يُقدَّر بـ 45 ألف دينارًا (تقرير)

286
أخر الأخبار

مشاريع طاقات بديلة لتوفير نفقات بـ‎ 160 مليون دينار سنويا
278
الأخبار

الشرع يقدّم لترامب رأسيْ رفيقين سابقين… من قادة تنظيم داعش
277
أخر الأخبار

سنة 2025 بالأرقام: أهم الإجراءات الاقتصادية المصادق عليها (تقرير)
275
الأخبار

رئيسة الحكومة تشرف على اجتماع مجلس الوزراء
264
الأخبار

كأس أمم إفريقيا 2025: تونس – نيجيريا… حكم مالي لإدارة المواجهة
263
أخر الأخبار

أحمد ونيس يكشف أسباب تصويت البرلمان الجزائري بالاجماع مع تجريم الاستعمار الفرنسي [فيديو]
259
اقتصاد وأعمال

تحسّن سعر صرف الدينار التونسي : الدولار تحت عتبة 2,9 دينارًا
258
أخر الأخبار

تونس: ديوان الأعلاف يُحدد أسعار بيع الذرة العلفية
254
الأخبار

عملة: نقوش خفية في قطعة الدينارين يستحيل رؤيتها بالعين المجردة!

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى