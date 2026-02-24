Français
مجتمع

زغوان: اضطراب في توزيع مياه الشرب ببئر مشارقة

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) في بلاغ لها عن تسجيل اضطراب ظرفي في توزيع الماء الصالح للشرب، بداية من الساعة الثامنة صباحا من يوم الثلاثاء 24 فيفري 2026، بمعتمدية بئر مشارقة التابعة لولاية زغوان.

وأوضحت الصوناد أن هذا الاضطراب يأتي في إطار أشغال إصلاح العطب الذي طرأ على قناة الجلب قطر 1400 مم على مستوى ساحة الشهداء بولاية تونس.

وأشار البلاغ إلى أن الاضطراب يشمل المناطق التالية: مدينة جبل الوسط والمنطقة الصناعية بجبل الوسط، ومدينة بئر مشارقة، وبئر مشارقة محطة، إضافة إلى المنطقة الصناعية ببئر مشارقة محطة.

ومن المنتظر، وفق المصدر ذاته، استئناف التزويد بصفة طبيعية تدريجيا بداية من الساعة العاشرة ليلا من نفس اليوم، وذلك بعد استكمال الأشغال.

تعليقات

