زغوان : الهلال الأحمر ينظم عملية توزيع 200 قفة رمضان بمعتمدية الزريبة

نظّمت الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بزغوان، صباح اليوم الأحد 8 فيفري 2026، عملية توزيع 200 مساعدة غذائية «قفة رمضان» لفائدة عدد من العائلات من ذوي الحق بمعتمدية الزريبة، وذلك في إطار دعم العائلات محدودة الدخل واستعدادًا لشهر رمضان المعظّم.

و قد أُنجزت هذه المبادرة الخيرية بدعم من جمعية تونس الخيرية، التي تكفّلت بتوفير المساعدات الغذائية، وبالتنسيق مع مختلف الأطراف المحلية لضمان حسن سير عملية التوزيع في ظروف طيبة ومنظمة.

و تندرج هذه المبادرة ضمن سلسلة من الأنشطة التضامنية التي يواصل الهلال الأحمر التونسي تنفيذها لفائدة الفئات الهشة، تكريسًا لقيم التضامن والتكافل الاجتماعي.

