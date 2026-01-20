زغوان: انتبهوا عند المرور بهذه الطرقات بعد تهاطل الأمطار

أعلنت السلط الجهوية بولاية زغوان عن تسجيل تجمع كميات هامة من مياه الأمطار بعدد من الطرقات، داعية مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحذر أثناء التنقل، وذلك حرصًا على السلامة العامة.
الطرقات المعنية
معتمدية بئر مشارقة
-
الطريق الوطنية رقم 3 من الكيلومتر 25 إلى الكيلومتر 28 على مستوى جبل الوسط
-
الطريق الوطنية رقم 3 على مستوى الكيلومتر 46 عند مفترق المقاطع ببئر مشارقة
معتمدية زغوان
-
الطريق الجهوية رقم 28 على مستوى الكيلومتر 61.500 بمنطقة بئر حليمة
-
الطريق الجهوية رقم 133 على مستوى الكيلومتر 19 عند مدخل الرواقية
معتمدية الفحص
-
الطريق الوطنية رقم 3 على مستوى الكيلومتر 75 بمنطقة ذراع بن جودة
-
الطريق الوطنية رقم 3 على مستوى الكيلومتر 73 بمنطقة جوقار
معتمدية الناظور
-
الطريق الوطنية رقم 3 على مستوى الكيلومتر 95 عند مفترق بئر الناظور
-
الطريق المحلية رقم 644 الرابطة بين الناظور والكندار
-
الطريق الجهوية رقم 48 الرابطة بين القفي والناظور على مستوى الكيلومتر 06
