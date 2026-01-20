زغوان: انتبهوا عند المرور بهذه الطرقات بعد تهاطل الأمطار

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت السلط الجهوية بولاية زغوان عن تسجيل تجمع كميات هامة من مياه الأمطار بعدد من الطرقات، داعية مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحذر أثناء التنقل، وذلك حرصًا على السلامة العامة.

الطرقات المعنية

معتمدية بئر مشارقة

الطريق الوطنية رقم 3 من الكيلومتر 25 إلى الكيلومتر 28 على مستوى جبل الوسط

الطريق الوطنية رقم 3 على مستوى الكيلومتر 46 عند مفترق المقاطع ببئر مشارقة

معتمدية زغوان

الطريق الجهوية رقم 28 على مستوى الكيلومتر 61.500 بمنطقة بئر حليمة

الطريق الجهوية رقم 133 على مستوى الكيلومتر 19 عند مدخل الرواقية

معتمدية الفحص

الطريق الوطنية رقم 3 على مستوى الكيلومتر 75 بمنطقة ذراع بن جودة

الطريق الوطنية رقم 3 على مستوى الكيلومتر 73 بمنطقة جوقار

معتمدية الناظور

الطريق الوطنية رقم 3 على مستوى الكيلومتر 95 عند مفترق بئر الناظور

الطريق المحلية رقم 644 الرابطة بين الناظور والكندار

الطريق الجهوية رقم 48 الرابطة بين القفي والناظور على مستوى الكيلومتر 06

