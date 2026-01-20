Français
Anglais
العربية
الأخبار

زغوان: انتبهوا عند المرور بهذه الطرقات بعد تهاطل الأمطار

زغوان: انتبهوا عند المرور بهذه الطرقات بعد تهاطل الأمطار

أعلنت السلط الجهوية بولاية زغوان عن تسجيل تجمع كميات هامة من مياه الأمطار بعدد من الطرقات، داعية مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحذر أثناء التنقل، وذلك حرصًا على السلامة العامة.

 الطرقات المعنية

معتمدية بئر مشارقة

  • الطريق الوطنية رقم 3 من الكيلومتر 25 إلى الكيلومتر 28 على مستوى جبل الوسط

  • الطريق الوطنية رقم 3 على مستوى الكيلومتر 46 عند مفترق المقاطع ببئر مشارقة

معتمدية زغوان

  • الطريق الجهوية رقم 28 على مستوى الكيلومتر 61.500 بمنطقة بئر حليمة

  • الطريق الجهوية رقم 133 على مستوى الكيلومتر 19 عند مدخل الرواقية

معتمدية الفحص

  • الطريق الوطنية رقم 3 على مستوى الكيلومتر 75 بمنطقة ذراع بن جودة

  • الطريق الوطنية رقم 3 على مستوى الكيلومتر 73 بمنطقة جوقار

معتمدية الناظور

  • الطريق الوطنية رقم 3 على مستوى الكيلومتر 95 عند مفترق بئر الناظور

  • الطريق المحلية رقم 644 الرابطة بين الناظور والكندار

  • الطريق الجهوية رقم 48 الرابطة بين القفي والناظور على مستوى الكيلومتر 06

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

414
الأخبار

باجة : الهلال الأحمر يدعو المواطنين إلى توخي الحذر بسبب التقلبات المناخية المرتقبة

312
الأخبار

مفتي الجمهورية يعلن عن أول أيام شهر شعبان 1447
310
الأخبار

الإعلان عن تركيبة الإطار الفني للمنتخب التونسي يوم الثلاثاء القادم
304
الأخبار

المنتخب الوطني لكرة اليد يشدّ الرحال إلى رواندا ويستهل مشواره القاري بمواجهة الكامرون
303
الأخبار

قطاع الصحة بصفاقس: مستشفى جهوي جديد يدخل حيّز الإعداد بقرار من وزارة الصحة [فيديو]
297
أخر الأخبار

صفاقس : ملتقى حول قانون المالية 2026 والفاتورة الإلكترونية [فيديو]
294
أخر الأخبار

باجة : تعليق الدروس بسبب الأحوال الجوية
292
اقتصاد وأعمال

بقلم مرشد السماوي : حان الوقت للعناية بالنقل الجوي و تطوير كل المطارات و فتح الأجواء للشركات العالمية في سماء مفتوحة…
283
الأخبار

فخر الدين بن يوسف : “تونس فوق الجميع و من سيمثل المنتخب في المونديال يجب أن يكون على قدر المسؤولية” (فيديو)
272
الأخبار

الملك محمد السادس يهنئ أسود الأطلس ببلوغ نهائي كأس أمم إفريقيا

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى