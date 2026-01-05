Français
Anglais
العربية
مجتمع

زغوان: تقدّم موسم جني وتحويل الزيتون بـ80%

زغوان: تقدّم موسم جني وتحويل الزيتون بـ80%

يتواصل موسم جني وتحويل الزّيتون بولاية زغوان بنسق حثيث وفي ظروف طبيعية مستقرّة ساهمت في تحقيق نسبة تقدّم بلغت نهاية الأسبوع المنقضي 80 بالمائة عن مساحة تقدر بـ61700 هكتار من الزياتين، وفق معطيات لمصالح المندوبية الجهوية للفلاحة.

وأبرز رئيس دائرة الإنتاج النّباتي بالمندوبية فرج الهيشري لوكالة تونس إفريقيا للانباء، أنّ الموسم الحالي حقّق طاقة إنتاج عالية ممّا ساهم في ارتفاع عدد أيام العمل الموسمية في هذا القطاع إلى حوالي 550 ألف يوم عمل إلى موفى السنة المنقضية، وسط توقعات ببلوغ 680 ألف يوم عمل عند نهاية الموسم، وهو ما سيمكن من خلق أكثر من 5600 موطن شغل عن مدة تقارب 4 أشهر.

يشار إلى إن سعر الزيتون تراجع في الفترة الأخيرة بصورة ملحوظة، ممّا جعل المنتجين من صغار الفلاحين يلجؤون إلى تحويل الزيتون وبيعه إلى أصحاب المعاصر على قاعدة ما يعرف بـ” التبويز” للرفع من سعر بيع الزيتون.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

959
الأخبار

باجة : وفاة شخصين في حادث مرور

484
الأخبار

باجة : تركيب محطة ضخ شمسية ضمن مشروع نبعة لتعزيز الفلاحة المستدامة [فيديو]
337
الأخبار

الكشف عن حقيقة نفي مادورو إلى تركيا
325
الأخبار

إحباط عملية إرهابية بفريانة : استشهاد عون أمن متأثرًا بإصابته
307
الأخبار

كأس أمم إفريقيا 2025 – خليل شمّام: “هزيمة موجعة للغاية… لكن هذه هي كرة القدم” (فيديو)
306
الأخبار

مقتل ما لايقل عن 40 شخصا خلال عملية اعتقال مادورو
292
الأخبار

كان 2025 – علي العابدي: «نأمل أن يكون المستقبل أفضل» (فيديو)
289
الأخبار

ديلان برون : المستقبل سيكون أفضل للمنتخب التونسي
286
الأخبار

سامي الطرابلسي : “حسرة كبيرة و ألم على خروج المنتخب الوطني من كأس أمم إفريقيا” (فيديو)
285
الأخبار

وزير الخارجية الأمريكي : لن ندعم بقاء نائبة رئيس فنزويلا على رأس السلطة

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى