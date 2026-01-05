زغوان: تقدّم موسم جني وتحويل الزيتون بـ80%

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يتواصل موسم جني وتحويل الزّيتون بولاية زغوان بنسق حثيث وفي ظروف طبيعية مستقرّة ساهمت في تحقيق نسبة تقدّم بلغت نهاية الأسبوع المنقضي 80 بالمائة عن مساحة تقدر بـ61700 هكتار من الزياتين، وفق معطيات لمصالح المندوبية الجهوية للفلاحة.

وأبرز رئيس دائرة الإنتاج النّباتي بالمندوبية فرج الهيشري لوكالة تونس إفريقيا للانباء، أنّ الموسم الحالي حقّق طاقة إنتاج عالية ممّا ساهم في ارتفاع عدد أيام العمل الموسمية في هذا القطاع إلى حوالي 550 ألف يوم عمل إلى موفى السنة المنقضية، وسط توقعات ببلوغ 680 ألف يوم عمل عند نهاية الموسم، وهو ما سيمكن من خلق أكثر من 5600 موطن شغل عن مدة تقارب 4 أشهر.

يشار إلى إن سعر الزيتون تراجع في الفترة الأخيرة بصورة ملحوظة، ممّا جعل المنتجين من صغار الفلاحين يلجؤون إلى تحويل الزيتون وبيعه إلى أصحاب المعاصر على قاعدة ما يعرف بـ” التبويز” للرفع من سعر بيع الزيتون.

