Français
Anglais
العربية
الأخبار

زغوان: حملات رقابية تسفر عن حجز كميات هامة من العسل والمرطبات غير الصالحة للاستهلاك

زغوان: حملات رقابية تسفر عن حجز كميات هامة من العسل والمرطبات غير الصالحة للاستهلاك

أسفرت حملات المراقبة الصحية التي نفذتها الفرق الجهوية التابعة لـالهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية زغوان، منذ بداية شهر ديسمبر الجاري، عن حجز كميات كبيرة من المواد الغذائية غير المطابقة لشروط السلامة الصحية، في إطار الاستعدادات لمناسبة رأس السنة الميلادية.

وشملت هذه الحملات، التي بلغ عددها 80 زيارة تفقد، محلات صنع وبيع المرطبات، والمطاعم، والفضاءات ذات الاستهلاك المكثف للمواد الأولية الخاصة بصناعة الحلويات، إضافة إلى استهداف عدد من الباعة المتجولين، وذلك ضمن عمليات فردية وأخرى مشتركة مع المصالح المعنية.

ووفق المعطيات الجهوية، تم خلال هذه الزيارات حجز 580 كيلوغرامًا من مادة العسل تبيّن أنها غير صالحة للاستهلاك، بسبب تخزينها في أوانٍ غير صحية أدت إلى تعفنها. كما تم حجز أكثر من 700 كيلوغرام من المرطبات وحلويات الزينة لعدم احترامها الشروط الصحية المعتمدة.

المصدر: وات
تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

797
الأخبار

توتر العلاقة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض و مقدمي الخدمات : هل نسير نحو إنهاء منظومة الطرف الدافع؟

405
الأخبار

موفّى 2026 : افتتاح مكتب لجمعية «س و س» بباجة [فيديو]
383
أخر الأخبار

ماذا وراء اعتراف اسرائيل بأرض الصومال و لماذا ندّدت عديد الدّول بهذا التّوجه..؟ فريد العليبي يكشف التفاصيل [فيديو]
356
الأخبار

الشاب خالد يتمنى فوز تونس في مبارته القادمة [فيديو]
338
اقتصاد وأعمال

3.768 دينار معدل الأجر الشهري في المؤسسات العمومية في تونس
297
الأخبار

سامي الطرابلسي : مباراة تنزانيا تكتسي أهمية كبيرة (فيديو)
285
الأخبار

سامي الطرابلسي يُعلّق بخصوص الإنتقادات التي طالته إثر مباراة نيجيريا (فيديو)
283
الأخبار

كأس الأمم الأفريقية 2025 – سامي الطرابلسي: “ليست لدي أي مشاكل شخصية مع أي لاعب” (فيديو)
282
اقتصاد وأعمال

ETC تفتح قاعة عرضها الجديدة في حمام- سوسة
278
الأخبار

كأس أمم إفريقيا : التعادل يحسم قمة الكاميرون و الكوت ديفوار

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى