زغوان: حملات رقابية تسفر عن حجز كميات هامة من العسل والمرطبات غير الصالحة للاستهلاك

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أسفرت حملات المراقبة الصحية التي نفذتها الفرق الجهوية التابعة لـالهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية زغوان، منذ بداية شهر ديسمبر الجاري، عن حجز كميات كبيرة من المواد الغذائية غير المطابقة لشروط السلامة الصحية، في إطار الاستعدادات لمناسبة رأس السنة الميلادية.

وشملت هذه الحملات، التي بلغ عددها 80 زيارة تفقد، محلات صنع وبيع المرطبات، والمطاعم، والفضاءات ذات الاستهلاك المكثف للمواد الأولية الخاصة بصناعة الحلويات، إضافة إلى استهداف عدد من الباعة المتجولين، وذلك ضمن عمليات فردية وأخرى مشتركة مع المصالح المعنية.

ووفق المعطيات الجهوية، تم خلال هذه الزيارات حجز 580 كيلوغرامًا من مادة العسل تبيّن أنها غير صالحة للاستهلاك، بسبب تخزينها في أوانٍ غير صحية أدت إلى تعفنها. كما تم حجز أكثر من 700 كيلوغرام من المرطبات وحلويات الزينة لعدم احترامها الشروط الصحية المعتمدة.

المصدر: وات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



