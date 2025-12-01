Français
الأخبار

زغوان : رفع 187 مخالفة اقتصادية إثر القيام بـ1351 زيارة مراقبة خلال شهر نوفمبر المنقضي

زغوان : رفع 187 مخالفة اقتصادية إثر القيام بـ1351 زيارة مراقبة خلال شهر نوفمبر المنقضي

قامت فرق المراقبة الاقتصادية بولاية زغوان، ضمن عملها الرقابي خلال شهر نوفمبر المنقضي بـ1351 زيارة تفقد شملت في حملات مشتركة وفردية الأسواق الأسبوعية وفضاءات الانتصاب ومختلف المحلات التجارية بالجهة، أسفرت عن تحرير187 مخالفة اقتصادية.

و ذكرت رئيسة مصلحة الجودة بالإدارة الجهوية للتجارة و تنمية الصادرات سلوى حمدي في هذا الإطار لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن أغلب المخالفات حررت ضد بائعي الخضر والغلال بـ90 مخالفة والمواد الغذائية بـ18 مخالفة وقطاع الدواجن بـ 8 مخالفات، وذلك من أجل عدم إشهار الأسعار والترفيع فيها والفوترة ومخالفات متعلقة بالمترولوجيا

و أضافت أن المصالح الرقابية تمكنت في نفس الفترة من حجز علب مرطب مغلف، من أجل القيام بعمليات تجارية باعتماد أساليب ملتوية وتحرير فواتير غير مطابقة للواقع، لافتة الى أن مجموع محاضر الحجز بلغ منذ بداية السنة 36 محضرا منها 22 محضر فعليا و 14 صوريا.

 

تعليقات

