زغوان: عطب مفاجئ بمحطة الضخ بجبل الوسط يتسبب في اضطراب وانقطاع الماء 

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، إقليم زغوان، عن تسجيل عطب على مستوى المضخة المتواجدة بمنطقة جبل الوسط، مما تسبب في اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بعدد من المناطق.

وأوضح بلاغ الشركة أن الانقطاع انطلق بداية من الساعة العاشرة صباحا من يوم الثلاثاء 3 فيفري 2026، وشمل كلا من بئر مشارقة المدينة، بئر مشارقة المحطة، وعين عسكر من ولاية زغوان، ما أثّر على التزويد العادي بالمياه لفائدة المتساكنين.

استئناف التزويد تدريجيا بعد انتهاء الأشغال

وأكدت الشركة أنه من المنتظر استئناف التزويد بصفة طبيعية تدريجيا بداية من منتصف ليلة يوم الأربعاء 4 فيفري 2026، وذلك إثر استكمال الأشغال الجارية التي تتواصل على مدار الساعة دون انقطاع، في إطار تسريع عودة التوزيع إلى نسقه المعتاد.

وتعمل الفرق الفنية حاليا على إصلاح العطب في أقرب الآجال، داعية المواطنين إلى تفهم هذا الاضطراب الظرفي الذي تفرضه الضرورات التقنية.

