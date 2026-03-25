زغوان : قافلة صحية مجانية للكشف المبكر عن سرطان الثدي

يحتضن المستشفى المحلي بالناظور من ولاية زغوان، يوم السبت 28 مارس الجاري، فعاليات قافلة صحية متنقلة لتقصّي سرطان الثدي “مامولايف” (Mammo Life)، وذلك في إطار تقريب خدمات الصحة الوقائية لفائدة النساء، خاصة بالمناطق الداخلية والمناطق ذات الكثافة السكانية.

تقريب خدمات التقصّي إلى النساء في الجهات

وتندرج هذه المبادرة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الوقاية الصحية وتسهيل النفاذ إلى خدمات التقصّي المبكر، عبر توفير فحوصات متخصصة للنساء في المناطق التي تشهد محدودية في الخدمات الصحية.

وتحمل القافلة شعار “الكلنا يد وحدة لمكافحة سرطان الثدي”، في دعوة جماعية إلى التوعية بأهمية الكشف المبكر والوقاية.

فحوصات مجانية وتوعية صحية

ويتضمن هذا اليوم المفتوح للتقصّي والتحسيس جملة من الخدمات الطبية، من بينها عيادات مختصة في أمراض الثدي، إضافة إلى تصوير الثدي بالأشعة (الماموغرافي) والتصوير بالموجات فوق الصوتية (الإيكوغرافيا).

وتهدف هذه الفحوصات إلى الكشف المبكر عن سرطان الثدي، بما يساهم في رفع فرص العلاج وتقليص نسب المضاعفات.

مبادرة تونسية لتعزيز الوقاية

يُذكر أن المصحة المتنقلة “مامولايف” (MammoLife) تعد مبادرة تونسية رائدة، تقوم على تنظيم قوافل صحية تجوب مختلف مناطق البلاد بهدف تعزيز ثقافة الوقاية من سرطان الثدي.

كما توفر هذه القوافل فحوصات سريرية مجانية للنساء، إلى جانب أنشطة تحسيسية تسعى إلى الحد من نسب الإصابة بهذا المرض في تونس.

