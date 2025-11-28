زغوان: نثر 5500 دعسوقة لمقاومة الحشرة القرمزية بغراسات التين الشوكي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قامت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية زغوان بنثر 5500 دعسوقة لمقاومة الحشرة القرمزية، التي أصابت مساحات شاسعة من التين الشوكي بالجهة، حسب ما أفاد به رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية فرج الهيشري.

وأوضح الهيشري في هذا الإطار، أن الحشرة القرمزية انتشرت بكامل الولاية، والحقت أضرارا كبيرة بغراسات التين الشوكي، خاصة بالمعتمديات الجنوبية للولاية (الناظور،صواف، الزريبة)، لافتا إلى أنّ مصالح المندوبية قامت بمشاركة الفلاحين وبلديات الجهة منذ ظهورالحشرة بمداواة 64 كيلومترا خطيا من التين الشوكي، وقلع وردم 27 كيلومترا وحرق 6 كيلمترات أخرى، وذلك إلى جانب تنظيم أيام تحسيسية بالاشتراك مع مصالح المعهد الوطني للبحوث الزراعية والإدارة العامة للصحة النباتية، للتعريف بالحشرة القرمزية وكيفية مقاومتها والحد من انتشارها.

وأشار إلى أن المساحة الجملية لهذه الغراسات تقدر بحوالي 2700 هكتار، داعيا منتجي التين الشوكي إلى اقتناء حشرة الدعسوقة من المركز الفني للقوارص، في إطار المكافحة البيولوجية لهذه الآفة، وإلى إدراج مقاومتها ضمن ميزانيات البلديات.

