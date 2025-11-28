Français
Anglais
العربية
الأخبار

زغوان: نثر 5500 دعسوقة لمقاومة الحشرة القرمزية بغراسات التين الشوكي

زغوان: نثر 5500 دعسوقة لمقاومة الحشرة القرمزية بغراسات التين الشوكي

قامت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية زغوان بنثر 5500 دعسوقة لمقاومة الحشرة القرمزية، التي أصابت مساحات شاسعة من التين الشوكي بالجهة، حسب ما أفاد به رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية فرج الهيشري.

وأوضح الهيشري في هذا الإطار، أن الحشرة القرمزية انتشرت بكامل الولاية، والحقت أضرارا كبيرة بغراسات التين الشوكي، خاصة بالمعتمديات الجنوبية للولاية (الناظور،صواف، الزريبة)، لافتا إلى أنّ مصالح المندوبية قامت بمشاركة الفلاحين وبلديات الجهة منذ ظهورالحشرة بمداواة 64 كيلومترا خطيا من التين الشوكي، وقلع وردم 27 كيلومترا وحرق 6 كيلمترات أخرى، وذلك إلى جانب تنظيم أيام تحسيسية بالاشتراك مع مصالح المعهد الوطني للبحوث الزراعية والإدارة العامة للصحة النباتية، للتعريف بالحشرة القرمزية وكيفية مقاومتها والحد من انتشارها.

وأشار إلى أن المساحة الجملية لهذه الغراسات تقدر بحوالي 2700 هكتار، داعيا منتجي التين الشوكي إلى اقتناء حشرة الدعسوقة من المركز الفني للقوارص، في إطار المكافحة البيولوجية لهذه الآفة، وإلى إدراج مقاومتها ضمن ميزانيات البلديات.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

691
أخر الأخبار

باجة: تعليق الدروس في نفزة وعمدون بسبب سوء الأحوال الجوية وتواصل فيضان الأودية

439
أخر الأخبار

قضية تزوير شهائد في القصرين: السجن 24 عاما ضد مدير عام سابق و 6 سنوات ضد الصنكي الأسودي
404
الأخبار

عاجل : الإفراج عن سنية الدهماني
374
اقتصاد وأعمال

وزارة المالية: 655,5 مليون دينار فائض ميزانية الدولة إلى موفى سبتمبر 2025
330
أخر الأخبار

الإفراج عن 9 موقوفين في قضية هنشير الشعّال بصفاقس بينهم الوزير الأسبق سمير بالطيّب
325
أخر الأخبار

باجة تتزين بالثلوج (صور)
307
الأخبار

مجلس النواب : المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2026 في أجل أقصاه 10 ديسمبر
285
أخر الأخبار

ميزانية 2026 : إقرار فصل جديد لتخفيف الأعباء الجبائية على المتقاعدين
284
أخر الأخبار

حملة أمنية بجبل الجلود: إيقاف عناصر إجرامية خطيرة محلّ تفتيش
278
الأخبار

بعثة نجوم القدس الفلسطيني تصل إلى تونس استعداداً لودية النادي الإفريقي

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى