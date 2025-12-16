زلزال بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر يهز أنطاليا التركية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الثلاثاء، إن زلزالا بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية أنطاليا، بخط عرض: 37.03361 شمالًا وطول: 30.86944 شرقًا، وعمق : 50.53 كم.

و في 3 جوان الماضي كان قد ضرب زلزال بلغت قوته 5.8 درجات ضرب منطقة مرمريس في ولاية موغلا جنوب غرب تركيا، وفق ما أعلنه وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا.

يذكر أن شهر فيفري من عام 2023، ضرب تركيا زلزال كبير كانت قواته نحو 8 درجات تسبب في مقتل و إصابة الآلاف و امتدَّ أثره إلى سوريا أيضًا نظراً لقرب مركزه من الحدود السورية التركية و يُعدُّ هذا الزلزال من أقوى الزلازل في تاريخ تركيا و سوريا.

