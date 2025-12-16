Français
Anglais
العربية
الأخبار

زلزال بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر يهز أنطاليا التركية

زلزال بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر يهز أنطاليا التركية

أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الثلاثاء، إن زلزالا بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية أنطاليا، بخط عرض: 37.03361 شمالًا وطول: 30.86944 شرقًا، وعمق : 50.53 كم.

و في 3 جوان الماضي كان قد ضرب زلزال بلغت قوته 5.8 درجات ضرب منطقة مرمريس في ولاية موغلا جنوب غرب تركيا، وفق ما أعلنه وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا.

يذكر أن شهر فيفري من عام 2023، ضرب تركيا زلزال كبير كانت قواته نحو 8 درجات تسبب في مقتل و إصابة الآلاف و امتدَّ أثره إلى سوريا أيضًا نظراً لقرب مركزه من الحدود السورية التركية و يُعدُّ هذا الزلزال من أقوى الزلازل في تاريخ تركيا و سوريا.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

556
الأخبار

باجة : إيقاف شخص مشتبه به في محاولات اختطاف أطفال (صورة)

444
أخر الأخبار

غدا الثلاثاء: جلسة عامة للنظر في قانون تشغيل من طالت بطالتهم
371
الأخبار

أنقذ أرواحًا وانتزع سلاح الإرهابي… التبرعات “تتهاطل” على أحمد الأحمد بطل أستراليا !
344
الأخبار

عبد المجيد تبون يوقع على أكبر موازنة بتاريخ الجزائر لعام 2026
339
اقتصاد وأعمال

تقرير دولي: تونس ضمن الدول الإفريقية الأكثر صلابة في مواجهة مخاطر غسل الأموال
337
أخر الأخبار

المستشفى الجهوي بالكاف يحقق إنجازًا طبيًا نوعيًا: 13 عملية زرع وصلة شريانية وريدية في يوم واحد
337
الأخبار

أنيس بوجلبان مدربا للمنتخب التونسي أقل من 23 سنة
336
الأخبار

السعودية : تصاعد غير مسبوق في قضايا المخدرات و تزايد أحكام الإعدام
316
الأخبار

رباعي جديد يلتحق بتربص المنتخب الوطني بطبرقة
296
أخر الأخبار

الآن : إنطلاق الجلسة العامة للنظر في قانون تشغيل من طالت بطالتهم (فيديو)

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى