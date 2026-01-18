Français
زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب أفغانستان

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب أفغانستان

أعلن المركز القومي الأفغاني لرصد الزلازل أن زلزالا بلغت شدته 4.1 درجة بمقياس ريختر ضرب البلاد اليوم الأحد.

و ذكر المركز ـ في بيان نشره على منصة إكس للتواصل الاجتماعى ـ أنه تم رصد هذا الزلزل عند خط عرض 74ر33 درجة شمالا، وخط طول 70ر65 درجة شرقا ، وعلى عمق 10 كيلومترات، و أن هذا العمق يصنف على أنه من الأعماق الضحلة التى تكون بوجه عام أكثر خطورة نظرا لقرب موجاتها الزلزلزالية من سطح الأرض؛ ما يؤدى إلى حدوث هزات أرضية قوية يمكن أن تتسبب فى وقوع خسائر بشرية و أضرار مادية كبيرة.

و لم ترد حتى الآن أية تقارير تشر إلى وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء زلزال اليوم.

و أشار المركز إلى أن هذه المنطقة كانت قد تعرضت يوم 15 يناير الجاري لزلزال شدته 2ر4 درجة بمقياس ريختر وعلى عمق 96 كيلومترا، وأنها تعرضت فى اليوم السابق لهزة شدتها 8ر3 درجة وعلى عمق 96 كيلومترا أيضا.

و لفت المركز القومى الأفغانى لرصد الزلازل إلى أن أفغانستان تتعرض مرارا لزلازل، وخاصة فى منطقة ” هندو كوش” التي توصف بأنها منطقة نشطة زلزاليا.

