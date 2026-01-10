زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب سواحل كالابريا بجنوب إيطاليا و تعليق حركة القطارات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

وقع زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل كالابريا بجنوب إيطاليا، وأوضح المعهد الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين – في بيان صادر اليوم – أن الزلزال كان مركزه في البحر على عمق 65 كيلومترا وعلى بعد 65 كيلومترا من مدينة ريجيو كالابريا.

و شعر سكان صقلية بالزلزال القوي، ولم تتلق غرف عمليات فرق الإطفاء أي طلبات للمساعدة، أو تقارير عن خسائر بشرية أو أضرار بالمباني. كما تم تعليق حركة القطارات في كالابريا كإجراء احترازي مع احتمال حدوث تأخيرات و إلغاءات.

من جانبه، أكد رئيس وكالة الحماية المدنية الإقليمية في كالابريا “دومينيكو كوستاريلا” أن الهزة الأرضية القوية التي وقعت فجر هذا الصباح على طول الساحل الجنوبي الشرقي لكالابريا، ولم يتم نرصد أي أضرار في الممتلكات أو الأشخاص في أعقاب الزلزال.

