Français
Anglais
العربية
الأخبار

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب سواحل كالابريا بجنوب إيطاليا و تعليق حركة القطارات

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب سواحل كالابريا بجنوب إيطاليا و تعليق حركة القطارات

وقع زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل كالابريا بجنوب إيطاليا، وأوضح المعهد الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين – في بيان صادر اليوم – أن الزلزال كان مركزه في البحر على عمق 65 كيلومترا وعلى بعد 65 كيلومترا من مدينة ريجيو كالابريا.

و شعر سكان صقلية بالزلزال القوي، ولم تتلق غرف عمليات فرق الإطفاء أي طلبات للمساعدة، أو تقارير عن خسائر بشرية أو أضرار بالمباني. كما تم تعليق حركة القطارات في كالابريا كإجراء احترازي مع احتمال حدوث تأخيرات و إلغاءات.

من جانبه، أكد رئيس وكالة الحماية المدنية الإقليمية في كالابريا “دومينيكو كوستاريلا” أن الهزة الأرضية القوية التي وقعت فجر هذا الصباح على طول الساحل الجنوبي الشرقي لكالابريا، ولم يتم نرصد أي أضرار في الممتلكات أو الأشخاص في أعقاب الزلزال.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

374
أخر الأخبار

صفاقس : ندوة حول التنقيح الجديد لمجلة الشغل “بين التشريع والواقع ” [فيديو]

340
الأخبار

رئيس لجنة الرياضة بالبرلمان : “تردي كبير للبنية الأساسية للمنشآت الرياضية في تونس” [فيديو]
334
الأخبار

إسناد الملازم الأول بالأمن الوطني الشهيد “مروان قادري” الصنف الأول من وسام الوفاء والتضحية بعد الوفاة
326
الأخبار

جلسة عمل بولاية صفاقس لبحث سبل النهوض بمطار صفاقس–طينة الدولي
310
أخر الأخبار

ماكرون يحذّر من تقاسم العالم بين القوى الكبرى ويدعو إلى إنقاذ التعددية الدولية
303
اقتصاد وأعمال

شركة Instadeep تعتزم إنجاز مشاريع في مجال الذكاء الإصطناعي بقيمة استثمارية تناهز عدة مليارات من المليمات بتطاوين
301
أخر الأخبار

بعد خيبة المنتخب الوطني.. هل نتجه نحو جلسة عامة لمساءلة وزير الرياضة ؟ (فيديو)
283
أخر الأخبار

إضراب عام على الورق واستقالة مُعلّقة: 24 ساعة تُحدّد مصير الاتحاد
276
الأخبار

مباريات المنتخب التونسي على التلفزة الوطنية وقناة رياضية جديدة في تونس ؟ (فيديو)
270
الأخبار

لطفي السليمي يشرف على أول حصة تدريبية للأولمبي الباجي

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى