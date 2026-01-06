زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب غرب اليابان

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات ساحل غرب اليابان اليوم الثلاثاء 6 جانفي 2026 وفق ما أفادت وكالة الأرصاد الجوية، دون إصدار أي تحذير من تسونامي.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الزلزال سُجل عند الساعة 10:18 صباحاً (01:18 بتوقيت غرينتش) في محافظة شيماني، مشيرة إلى أن المنطقة نفسها تعرضت بعد ذلك بوقت قصير لهزات أرضية أضعف بلغت قوتها 4.5 و5.1 و3.8 درجات.

من جهتها، أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن قوة الزلزال بلغت 5.8 درجات.

ووفق ما ذكرته “وكالة الصحافة الفرنسية”، فقد أظهرت الصور الأولى لمدينة ماتسوي القريبة من مركز الزلزال، والتي بثتها محطة “إن إتش كيه” عدم وجود أضرار.

وما تزال المنطقة مسكونة بذكرى الزلزال الهائل بقوة 9 درجات الذي وقع تحت سطح البحر عام 2011 وتسبب بحدوث تسونامي خلّف نحو 18 ألفاً و500 قتيل أو مفقود.

وتقع اليابان على أربع صفائح تكتونية رئيسية على طول الطرف الغربي لـ’حزام النار’ وهي من بين بلدان العالم ذات النشاط الزلزالي الأعلى.

ويشهد الأرخبيل الذي يعد نحو 125 مليون نسمة نحو 1500 هزّة سنوياً. وبينما يعد الجزء الأكبر منها خفيفاً، فإن الأضرار الناجمة عنها تتباين بحسب مواقعها وعمقها.

