زهران ممداني يهاجم شرطة الهجرة

شن رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني الجمعة هجوما لاذعا على وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية، متهما إياها بنشر “الرعب” بين المهاجرين وارتكاب ممارسات وصفها بأنها “قاسية تهز الضمير”.

و قال ممداني، خلال أول إفطار سنوي للحوار بين الأديان نظمته بلدية نيويورك في المكتبة العامة بحضور نحو 400 من قادة الأديان والمجتمع، إن عناصر الهجرة الفدرالية “ينتزعون الناس من سياراتهم، ويشهرون السلاح في وجه غير المسلحين، ويمزقون العائلات بوحشية”.

و وصف ممداني سياسات الهجرة الفدرالية بأنها “اعتداء مباشر على القيم الإنسانية والدينية”، معتبرا أن ما تقوم به شرطة الهجرة لا يخدم العدالة ولا يحمي المجتمع، بل يزرع الخوف.

كما وصف إدارة الهجرة والجمارك بأنها “وكالة مارقة” في جميع أنحاء البلاد.

و في سياق دفاعه عن سياسة “المدينة الملاذ” التي تتبعها نيويورك، أعلن ممداني توقيع أمر تنفيذي جديد يعزز قوانين حماية المهاجرين.

كما يمنع الأمر التنفيذي دخول عناصر الهجرة الفدرالية إلى ممتلكات المدينة دون أمر قضائي، في خطوة تهدف إلى الحد من ممارسات الوكالة داخل المدينة.

كما أطلق ممداني حملة “اعرف حقوقك” لتوعية المهاجرين، تتضمن توزيع أكثر من 32 ألف منشور وكتيّب بعشر لغات مختلفة عبر دور العبادة والمؤسسات الدينية.

يذكر أن أساليب شرطة الهجرة العنيفة، إلى جانب مقتل رينيه غود وأليكس بريتي، وهما متظاهران عارضا وجودهم وقُتلا برصاص عملاء فدراليين في مينيابوليس بولاية مينيسوتا، أثارت غضبا عارما في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

