Français
Anglais
العربية
أخر الأخبار

زهير الحلاوي يكشف تفاصيل الحالة الجوّية خلال الأيّام القادمة [فيديو]

أفاد اليوم الإثنين، 19 جانفي 2026، الاستاذ الجامعي و الباحث في علوم المناخ زهير الحلاوي في تصريح لتونس الرّقمية، بأنّ الوضعيّة الجوية التي تعيش على وقعها تونس خلال هذه الفترة و التي تتميز بتقلبات جوّية تشمل عديد المناطق تسمى بالعودة من الشّرق.

و أشار إلى أنّ هذه الوضعيّة ستتواصل اليوم و غدا و من الممكن حتى بعد غد، و هي تعود أساسا لوجود منخفض جوي موجود في جنوب الصّحراء الجزائريّة و نوعا ما بين الصحراء الجزائرية و الصّحراء التونسية و  ليبيا و هذا المنخفض بصدد سحب الهواء القادم من المناطق القطبيّة الشّرقية اي من القطب الشّمالي، مما سينتج عنه تصادم كتلتين هوائيّتين الاولى باردة من الشّمال و الثانية حارة قادمة من الجنوب، على مستوى الحوض الشّرقي المتوسّطي.

و أوضح الحلاوي أنّ هذه الوضعية الجوّية ستسمح للكتل الهوائيّة الباردة التي تحتوى على نسبة رطوبة عالية بالعودة إلى الشرق و هو ما يجعل الكميات المنتظرة نوعا ما مرتفعة خاصة بالسّواحل الشّرقية للبلاد التّونسية مثل نابل، و نزول هذه الكميات من الأمطار قد يتواصل مع تواصل تواجد هذا المنخفض الذّي كان في جنوب المغرب و تحرّك إلى جنوب الجزائر و من ثمّ هو بصدد التحرك نحو الشّرق.

و من المتوقع بعد يومين تقريبا تحرّك هذه الكتل الهوائيّة و سيكون هناك استقرار نسبي ليعود بعده مباشرة نزول كميات اخرى من الأمطار إثر وجود كتل هوائية شمالية غربية و هذه الفترة قد تتزامن مع نهاية الاسبوع الحالي، وفق قوله.

و عن درجات الحرارة التي سيتمّ تسجيلها قال المتحدّث إنّها مرتبطة اساسا بالتضاريس و بالكتل الهوائيّة و بنوع الغطاء لانّ درجات الحرارة تختلف بين المدينة و الريف و الليل و النهار، مشيرا إلى أننا حاليا في فصل الشّتاء و الحرارة تتراوح معدّلاتها بين الـ 10 و الـ 15 درجة، مع العلم أنّه بالامكان تسجيل درجات حرارة أقل من هذا المعدّل خاصة بالمناطق المرتفعة مثل مناطق الشّمال الغربي و الوسط.

أمّا بالنّسبة للرّياح و تأثيرها خاصة على الملاحة و الصيد البحري فأكّد الحلاوي أنّ التقلبات الجويّة بصفة عامة تؤثّر على عملية التنقل داخل البحر و ستزيد من ارتفاع الامواج و خطورتها و بالتالي يجب الاخذ بعين الاعتبر توصيات المعهد الوطني للرصد الجوي و متابعة النشرات الجوية الخاصة بالصيد البحري.

 

 

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

386
الأخبار

باجة : معتمد مجاز الباب يتابع عملية توزيع مادة الأمونيتر على الفلاحين

303
الأخبار

منوبة : الشروع في معالجة أماكن مخفضات السرعة المزالة و اعلان طلب عروض لإعادة تركيز المطبات الارتجاجية الضرورية
298
الأخبار

الإحتفاظ بسيف الدين مخلوف من أجل أحكام قضائية صادرة في حقه
268
الأخبار

مفتي الجمهورية يعلن عن أول أيام شهر شعبان 1447
264
اقتصاد وأعمال

الوكالة العقارية للسكنى تعلن عن عدد من تقسيماتها الاجتماعية الجديدة بأريانة و بن عروس و المهدية
260
الأخبار

وزير البيئة يؤدّي زيارة ميدانية إلى صفاقس لمتابعة برنامج تشجير الطرقات السيارة
258
الأخبار

الإعلان عن تركيبة الإطار الفني للمنتخب التونسي يوم الثلاثاء القادم
253
اقتصاد وأعمال

وزارة المالية تحدث قباضات مالية جديدة في ثلاث ولايات و مركزا لاستخلاص المحاصيل
252
اقتصاد وأعمال

بقلم مرشد السماوي : حان الوقت للعناية بالنقل الجوي و تطوير كل المطارات و فتح الأجواء للشركات العالمية في سماء مفتوحة…
244
الأخبار

تغيرات في الوضع الجوي بداية من هذه الليلة

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى