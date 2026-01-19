زهير الحلاوي يكشف تفاصيل الحالة الجوّية خلال الأيّام القادمة [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفاد اليوم الإثنين، 19 جانفي 2026، الاستاذ الجامعي و الباحث في علوم المناخ زهير الحلاوي في تصريح لتونس الرّقمية، بأنّ الوضعيّة الجوية التي تعيش على وقعها تونس خلال هذه الفترة و التي تتميز بتقلبات جوّية تشمل عديد المناطق تسمى بالعودة من الشّرق.

و أشار إلى أنّ هذه الوضعيّة ستتواصل اليوم و غدا و من الممكن حتى بعد غد، و هي تعود أساسا لوجود منخفض جوي موجود في جنوب الصّحراء الجزائريّة و نوعا ما بين الصحراء الجزائرية و الصّحراء التونسية و ليبيا و هذا المنخفض بصدد سحب الهواء القادم من المناطق القطبيّة الشّرقية اي من القطب الشّمالي، مما سينتج عنه تصادم كتلتين هوائيّتين الاولى باردة من الشّمال و الثانية حارة قادمة من الجنوب، على مستوى الحوض الشّرقي المتوسّطي.

و أوضح الحلاوي أنّ هذه الوضعية الجوّية ستسمح للكتل الهوائيّة الباردة التي تحتوى على نسبة رطوبة عالية بالعودة إلى الشرق و هو ما يجعل الكميات المنتظرة نوعا ما مرتفعة خاصة بالسّواحل الشّرقية للبلاد التّونسية مثل نابل، و نزول هذه الكميات من الأمطار قد يتواصل مع تواصل تواجد هذا المنخفض الذّي كان في جنوب المغرب و تحرّك إلى جنوب الجزائر و من ثمّ هو بصدد التحرك نحو الشّرق.

و من المتوقع بعد يومين تقريبا تحرّك هذه الكتل الهوائيّة و سيكون هناك استقرار نسبي ليعود بعده مباشرة نزول كميات اخرى من الأمطار إثر وجود كتل هوائية شمالية غربية و هذه الفترة قد تتزامن مع نهاية الاسبوع الحالي، وفق قوله.

و عن درجات الحرارة التي سيتمّ تسجيلها قال المتحدّث إنّها مرتبطة اساسا بالتضاريس و بالكتل الهوائيّة و بنوع الغطاء لانّ درجات الحرارة تختلف بين المدينة و الريف و الليل و النهار، مشيرا إلى أننا حاليا في فصل الشّتاء و الحرارة تتراوح معدّلاتها بين الـ 10 و الـ 15 درجة، مع العلم أنّه بالامكان تسجيل درجات حرارة أقل من هذا المعدّل خاصة بالمناطق المرتفعة مثل مناطق الشّمال الغربي و الوسط.

أمّا بالنّسبة للرّياح و تأثيرها خاصة على الملاحة و الصيد البحري فأكّد الحلاوي أنّ التقلبات الجويّة بصفة عامة تؤثّر على عملية التنقل داخل البحر و ستزيد من ارتفاع الامواج و خطورتها و بالتالي يجب الاخذ بعين الاعتبر توصيات المعهد الوطني للرصد الجوي و متابعة النشرات الجوية الخاصة بالصيد البحري.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



