زيادة بمليوني دولار في مكافآت الفائزين في رابطة الأبطال و كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم

أعلنت الكنفديرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) اليوم الإثنين رفع قيمة المكافآت المالية الممنوحة للفائزين في مسابقتي رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكونفديرالية ابتداء من موسم 2025-2026 بزيادة بمليوني دولار.

و سيحصل الفائز بلقب رابطة أبطال إفريقيا على ستة ملايين دولار أي بزيادة قدرها 50 بالمائة مقارنة بالمكافأة السابقة بينما سينال المتوج بكأس الكونفدرالية أربعة ملايين دولار أي ضعف المبلغ الذي كان يمنح سابقا.

و أوضحت الكاف على موقعها الرسمي أن هذه الزيادة تندرج ضمن السياسة التي ينتهجها رئيس الهيكل القاري باتريس موتسيبي منذ انتخابه سنة 2021 بهدف تعزيز القدرة التنافسية للأندية الإفريقية وضمان استقرارها المالي.

و خلال خمس سنوات ارتفعت مكافأة بطل رابطة الأبطال من 2,5 مليون دولار إلى ستة ملايين دولار أي بزيادة بلغت 140 بالمائة.

كما ارتفعت مكافأة الفائز بكأس الكونفديرالية من 1,25 مليون دولار إلى أربعة ملايين دولار أي بزيادة قدرها 220 بالمائة حسب ما ذكرته الهيئة الكروية القارية في بيانها.

كما قررت الكاف رفع منحة التضامن الموجهة للأندية التي تقصى في الأدوار التمهيدية للمسابقات الإفريقية للأندية حيث ارتفعت من 50 ألف دولار لكل ناد خلال موسم 2024-2025 إلى 100 ألف دولار في نسخة 2025-2026.

و بفضل هذه الإجراءات الجديدة تجاوز إجمالي المكافآت ومنح التضامن الموزعة على الأندية الإفريقية 42 مليون دولار سنويا مقابل 18,8 مليون دولار في سنة 2021.

و أكدت الكاف أن هذه الإصلاحات ساهمت في تسجيل مشاركة قياسية ل130 ناديا في المسابقات الإفريقية للأندية خلال موسم 2025-2026.

