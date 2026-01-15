Français
الأخبار

زيادة في منحتين شهريتين لفائدة المتربصين الداخليين والمقيمين في الطب والصيدلة وطب الأسنان

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، يوم الأربعاء، الأمر عدد 2026-9 المؤرخ في 13 جانفي 2026، القاضي بالترفيع في مبالغ المنحة الشهرية للسكن والمنحة الشهرية للغذاء المسندتين لفائدة المتربصين الداخليين والمقيمين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.

ابتداءً من 1 جانفي 2026، تتمتّع كل واحدة من هاتين المنحتين بزيادة قدرها 50 دينارًا شهريًا. ويُعتمد المبلغ نفسه مجددًا في 1 جانفي 2027 (+50 دينارًا)، ثم في 1 جانفي 2028 (+50 دينارًا ). وهذا يعني أن الزيادة الشهرية الإضافية تمثّل سنويًا +100 دينار تونسي عند جمع المنحتين (50 دينارًا  للسكن + 50 دينارًا ).

وعلى امتداد ثلاث سنوات، وإذا كانت الزيادات تراكمية لتبلغ +150 دينارًا للسكن و+150 دينارًا للأكل، فإن الإجمالي يصل إلى +300 دينار شهريًا في أفق سنة 2028.

ومن شأن هذا الترفيع أن يدعم القدرة الشرائية للمتربصين  الداخليين والمقيمين من خلال تغطية نفقتين أساسيتين في الحياة اليومية: السكن والغذاء، وذلك عبر إعادة تقييم تدريجية تمتد على ثلاث سنوات.

 

