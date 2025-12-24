Français
زياد الجزيري : “تنتظرنا مواجهة صعبة أمام منتخب نيجيري قوي و يفرض الإحترام” (فيديو)

أكّد المدير الرياضي للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم زياد الجزيري في تصريح لتونس الرقمية على ضرورة الراحة و الإستشفاء بالنسبة للاعبين ثم البداية في التحضير لمواجهة المنتخب النيجيري لحساب الجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا.

و زاد : تنتظرنا مواجهة أمام منتخب نيجيري قوي انتصر بدوره في المقابلة الأولى ، منافسنا هذه المرة محترم جدا.”

و أضاف : ” نيجيريا مرشّحة لتحقيق اللقب و لذلك يجب أن نكون في نفس الدرجة من التركيز أمامهم ، أتوجه بالشكر للاعبين على المقابلة التي قدموها أمام أوغندا و كذلك للإطار الفني على العمل الذي يقوم به.”

و ختم : ” مباراة نيجيريا صعبة جدا ، العاشوري اليوم كان في المستوى و نحنا لدينا الثقة فيه و في كل اللاعبين ، مادام الشعب التونسي ورائنا و يساندنا بإذن الله سنذهب بعيدا في هذه المسابقة.”

