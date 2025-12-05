زيارة عُمانية رفيعة لتعزيز التعاون الاقتصادي: مساعٍ مشتركة لرفع التبادل التجاري بين تونس وسلطنة عُمان 

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكد سعادة السفير الدكتور هلال بن عبدالله السناني، سفير سلطنة عُمان لدى الجمهورية التونسية، أن الزيارة الرسمية التي يؤديها معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عُمان إلى تونس خلال الفترة من 4 إلى 5 ديسمبر 2025، تأتي تلبية لدعوة من نظيره التونسي، وتجسد الإرادة المشتركة بين البلدين لتطوير العلاقات الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون الاستثماري.

وأوضح سعادته، في تصريح صحفي على هامش الزيارة، أن برنامجها يتضمن عقد سلسلة من اللقاءات الرسمية مع عدد من الوزراء في الحكومة التونسية في مجالات الاقتصاد والتخطيط والطاقة والصناعة والمناجم، بهدف بحث سبل رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز الشراكات الصناعية، وتطوير الاستثمار المشترك.

وأشار سعادة السفير إلى أن المناقشات ستشمل كذلك التسهيلات المتاحة أمام القطاع الخاص والفرص الواعدة في قطاعات التكنولوجيا، والصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، وهي قطاعات تحظى بأهمية متزايدة في مسارات التنمية الاقتصادية في كلا البلدين.

وفي هذا السياق، بيّن الدكتور السناني أن الملتقى الاقتصادي التونسي–العُماني، المنتظر تنظيمه يوم الجمعة 5 ديسمبر 2025، سيمثل منصة عملية تجمع رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين، لبحث فرص الاستثمار في السلطنة، لا سيما في المناطق الاقتصادية والحرة والمناطق الصناعية، إلى جانب الاطلاع على المزايا والحوافز التي توفرها تونس للمستثمرين.

وأضاف أن هذا الملتقى من شأنه أن يدعم التواصل المباشر بين مؤسسات القطاع الخاص، ويبني شراكات تجارية وصناعية جديدة، ويفتح مسارات تعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وسلاسل الإمداد، فضلاً عن التمهيد لاتفاقيات وتفاهمات مستقبلية تخدم المصالح المشتركة.

وأكد سعادة السفير حرص سفارة سلطنة عُمان في تونس على توفير كل عوامل الدعم لإنجاح هذه الزيارة وتحقيق أهدافها، بما يعزز الروابط العُمانية–التونسية ويدفع بها نحو آفاق أرحب من التعاون البنّاء.

