زيارة مرتقبة لماكرون إلى الصين

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن مكتب إيمانويل ماكرون أنّه سيزور الصين في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر، حيث من المقرّر أن يلتقي شي جين بينج في بكين.

و قالت الرئاسة الفرنسية إن الزيارة تمثّل “فرصة لمناقشة القضايا الكبرى المطروحة في الشراكة الاستراتيجية بين فرنسا و الصين، فضلاً عن عدد من القضايا الدولية والتعاون في مجالات عدة لمواجهة التحديات العالمية.”

من المرجّح أن تركز المباحثات بين الطرفين على ملفات دولية مثل الحرب في أوكرانيا ، العلاقات الأوروبية ـ الصينية، و التحديات الاقتصادية العالمية، في ضوء دور بكين المتزايد دوليًا.

و يسعى ماكرون إلى تعزيز النفوذ الفرنسي في آسيا من خلال تقوية العلاقات مع الصين، و محاولة إعادة رسم خريطة تحالفات دولية بعيدًا عن القطبية التقليدية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



