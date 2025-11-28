Français
الأخبار

زيارة مرتقبة لماكرون إلى الصين

زيارة مرتقبة لماكرون إلى الصين

أعلن مكتب إيمانويل ماكرون أنّه سيزور الصين في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر، حيث من المقرّر أن يلتقي شي جين بينج في بكين.

و قالت الرئاسة الفرنسية إن الزيارة تمثّل “فرصة لمناقشة القضايا الكبرى المطروحة في الشراكة الاستراتيجية بين فرنسا و الصين، فضلاً عن عدد من القضايا الدولية والتعاون في مجالات عدة لمواجهة التحديات العالمية.”

من المرجّح أن تركز المباحثات بين الطرفين على ملفات دولية مثل الحرب في أوكرانيا ، العلاقات الأوروبية ـ الصينية، و التحديات الاقتصادية العالمية، في ضوء دور بكين المتزايد دوليًا.

و يسعى ماكرون إلى تعزيز النفوذ الفرنسي في آسيا من خلال تقوية العلاقات مع الصين، و محاولة إعادة رسم خريطة تحالفات دولية بعيدًا عن القطبية التقليدية.

