زيت الزيتون البكر: تونس من أبرز محطات برنامج المجلس الدولي للزيتون لسنة 2026

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

ضمن برنامج المجلس الدولي للزيتون لسنة 2026، يبرز تنظيم دورة تكوين إقليمية في تونس خلال شهر مارس، تُخصَّص للتدريب على التقييم الحسي (الأورغانوليبتكي) لزيت الزيتون البكر.

وسيكون هذا الحدث من أبرز محطات برنامج المجلس لسنة 2026، وهي سنة ستتخللها مراحل مفصلية عدة تُجسّد التزام المجلس الدولي للزيتون بدعم الابتكار والاستدامة وتعزيز التعاون الدولي.

وأضاف المجلس: «من خلال برنامجه الشامل، ينفّذ المجلس الدولي للزيتون أنشطة تتمحور حول ثلاثة محاور تشغيلية كبرى: التقييس والبحث العلمي؛ التكنولوجيا والبيئة؛ والاقتصاد والترويج».

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



