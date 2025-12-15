Français
زيت الزيتون التونسي: الجودة حاضرة والترويج مطالب بالتعزيز [تصريح]

في تعليقه على إعلان وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المتعلق بانطلاق برنامج تخزين زيت الزيتون لدى المتدخلين الخواص، دعا رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، ميداني ضاوي، إلى تعزيز دور القطاع الخاص خلال الموسم الزيتي.

وفي تصريح لـتونس الرقمية، شدّد ضاوي على أهمية مرافقة الفلاحين وأصحاب المعاصر والمصدرين، ليس فقط عبر آليات التخزين، بل كذلك من خلال حلول تمويل ملائمة ودعم مباشر من الدولة، خاصة عبر دبلوماسية اقتصادية نشطة.

واعتبر أن نجاح الموسم الزيتي يمرّ حتمًا عبر البحث عن أسواق خارجية جديدة وتحسين تموقع زيت الزيتون التونسي على الصعيد الدولي. وذكّر بأن نحو 80 في المائة من الإنتاج وطني بيولوجي، معربًا عن أسفه لمواصلة تصديره في أغلبه سائبًا، وهو ما يحدّ من قيمته المضافة وقدرته التنافسية.

وأكد رئيس الاتحاد أن الموسم الزيتي لم يعد يقتصر على الإنتاج والتخزين، بل يجب أن يندرج ضمن رؤية شاملة تجمع بين التثمين والترويج والتصدير والدبلوماسية الاقتصادية، حتى يصبح زيت الزيتون التونسي سفيرًا حقيقيًا للخبرة الفلاحية الوطنية.

