Français
Anglais
العربية
الأخبار

زيت الزيتون التونسي تحت الأضواء في معرض الصناعات الغذائية بطوكيو

قام الدبلوماسي المكلّف بالملف الاقتصادي بالسفارة التونسية بزيارة إلى المعرض الدولي للصناعات الغذائيةالذي تحتضنه العاصمة اليابانية طوكيو من 10 إلى 13 مارس 2026، ويُعد من أبرز التظاهرات العالمية المتخصصة في قطاع الصناعات الغذائية.

ومثّلت هذه الزيارة فرصة للاطلاع على مختلف أجنحة المعرض والتعرّف على أحدث الابتكارات والمنتجات المعروضة في مجال الصناعات الغذائية، إلى جانب متابعة الاتجاهات الجديدة في الأسواق الآسيوية والعالمية.

كما التقى المسؤول بعدد من العارضين التونسيين المشاركين في هذا الحدث الدولي، والذين يعملون على الترويج لزيت الزيتون التونسي في السوق اليابانية، أحد أهم الأسواق الواعدة للمنتجات الغذائية عالية الجودة.

وشكّلت اللقاءات مناسبة لتبادل الآراء حول سبل تعزيز حضور زيت الزيتون التونسي في اليابان، وبحث فرص توسيع التعاون التجاري مع الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين اليابانيين في قطاع الصناعات الغذائية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

449
أخر الأخبار

المندوب الجهوي للتربية بباجة يتفقد وجبة الإفطار بمعهد ابن زيدون بتستور

390
الأخبار

الجيش الأمريكي يعلن ارتفاع أعداد قتلاه منذ بدء الحرب مع ايران الى 8 جنود
344
الأخبار

رسميًا: إطلاق خدمة شحن الشارات الآلية للطرقات السيارة عبر تطبيقة دي 17
310
اقتصاد وأعمال

وزير الفلاحة يطلع على عدد من المشاريع الفلاحية بالقيروان
305
أخر الأخبار

في الأسبوع الثالث لشهر رمضان : أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك بصفاقس (صور+فيديو)
304
الأخبار

الأمن التونسي يوقف أحد أخطر عناصر مافيا ”لاكامورا” الإيطالية
301
الأخبار

تقلبات جوية منتظرة: المرصد الوطني لسلامة المرور يحذر السواق ومستعملي الطريق
291
الأخبار

إطلاق خدمة شحن الشارات الآلية للطرقات السيارة عبر تطبيقة D17
291
الأخبار

جمعية صفاقس الخيرية تواصل مبادراتها التضامنية في رمضان وتوزّع نحو 800 وجبة إفطار يوميا [فيديو]
288
الأخبار

على إثر وفاة النائب صالح مباركي: رئيسة الحكومة تتقدّم بالتعازي الى رئيس مجلس نواب الشعب

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى