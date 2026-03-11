زيت الزيتون التونسي تحت الأضواء في معرض الصناعات الغذائية بطوكيو

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قام الدبلوماسي المكلّف بالملف الاقتصادي بالسفارة التونسية بزيارة إلى المعرض الدولي للصناعات الغذائيةالذي تحتضنه العاصمة اليابانية طوكيو من 10 إلى 13 مارس 2026، ويُعد من أبرز التظاهرات العالمية المتخصصة في قطاع الصناعات الغذائية.

ومثّلت هذه الزيارة فرصة للاطلاع على مختلف أجنحة المعرض والتعرّف على أحدث الابتكارات والمنتجات المعروضة في مجال الصناعات الغذائية، إلى جانب متابعة الاتجاهات الجديدة في الأسواق الآسيوية والعالمية.

كما التقى المسؤول بعدد من العارضين التونسيين المشاركين في هذا الحدث الدولي، والذين يعملون على الترويج لزيت الزيتون التونسي في السوق اليابانية، أحد أهم الأسواق الواعدة للمنتجات الغذائية عالية الجودة.

وشكّلت اللقاءات مناسبة لتبادل الآراء حول سبل تعزيز حضور زيت الزيتون التونسي في اليابان، وبحث فرص توسيع التعاون التجاري مع الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين اليابانيين في قطاع الصناعات الغذائية.

