زيت الزيتون التونسي يتألّق في الصين: تونس تعزّز حضور منتجاتها في سوق هوباي خلال احتفالات رأس السنة الصينية

في إطار تكثيف نشاطات الدبلوماسية الاقتصادية والعمل على تعزيز تموقع المنتجات التونسية في السوق الصينية، ولا سيما زيت الزيتون التونسي، شاركت سفارة الجمهورية التونسية ببكين في تظاهرة تجارية ثقافية كبرى بمقاطعة هوباي، نُظّمت بمناسبة الاحتفال بالسنة الصينية الجديدة.

وتخللت الفعالية عروض ترويجية لعدد من المنتجات التجارية، تم تقديمها للجمهور داخل واحدة من أكبر الفضاءات التجارية في الصين، في اختيار يعكس حرص المنظمين على استهداف أوسع شريحة ممكنة من المستهلكين وتحفيز الاستهلاك المحلي خلال أهم مناسبة سنوية في البلاد.

وتندرج هذه المشاركة في إطار دعم إشعاع المنتوج التونسي وتعزيز فرص نفاذه إلى السوق الصينية، بما يفتح آفاقًا واعدة للشراكة التجارية والاستثمارية بين تونس والصين.

