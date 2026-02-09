Français
Anglais
العربية
الأخبار

زيت الزيتون التونسي يتألّق في الصين: تونس تعزّز حضور منتجاتها في سوق هوباي خلال احتفالات رأس السنة الصينية

زيت الزيتون التونسي يتألّق في الصين: تونس تعزّز حضور منتجاتها في سوق هوباي خلال احتفالات رأس السنة الصينية

في إطار تكثيف نشاطات الدبلوماسية الاقتصادية والعمل على تعزيز تموقع المنتجات التونسية في السوق الصينية، ولا سيما زيت الزيتون التونسي، شاركت سفارة الجمهورية التونسية ببكين في تظاهرة تجارية ثقافية كبرى بمقاطعة هوباي، نُظّمت بمناسبة الاحتفال بالسنة الصينية الجديدة.

وتخللت الفعالية عروض ترويجية لعدد من المنتجات التجارية، تم تقديمها للجمهور داخل واحدة من أكبر الفضاءات التجارية في الصين، في اختيار يعكس حرص المنظمين على استهداف أوسع شريحة ممكنة من المستهلكين وتحفيز الاستهلاك المحلي خلال أهم مناسبة سنوية في البلاد.

وتندرج هذه المشاركة في إطار دعم إشعاع المنتوج التونسي وتعزيز فرص نفاذه إلى السوق الصينية، بما يفتح آفاقًا واعدة للشراكة التجارية والاستثمارية بين تونس والصين.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

608
أخر الأخبار

بقلم: الدكتور معز بن علي: من أجل صحة عالمية حقيقية

354
أخر الأخبار

صفاقس: ندوة حول المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الصناعية بالجهة: الواقع والآفاق [فيديو]
339
الأخبار

كمّيات الأمطار المُسجّلة خلال الـ24 ساعة الماضية
337
الأخبار

رئيسة الحكومة و نظيرها الجزائري يشرفان اليوم على موكب إحياء الذكرى 68 لأحداث ساقية سيدي يوسف
331
الأخبار

تونس-باردو في 7 دقائق بعد تعويض التقاطعات بأنفاق و جسور
326
الأخبار

والي باجة يتفقد أشغال صيانة معلم الكنيسة و يعاين وضعية أنهج المدينة العتيقة
313
الأخبار

رئيسة الحكومة تلتقي الوزير الأول الجزائري بمناسبة إحياء الذكرى الـ68 لأحداث ساقية سيدي يوسف (فيديو)
304
الأخبار

رسمي : ماهر الكنزاري يغادر الترجي
285
الأخبار

وصول الجرّار البحري الخامس “مكتريس” إلى ميناء بنزرت التجاري
270
الأخبار

زغوان : الهلال الأحمر ينظم عملية توزيع 200 قفة رمضان بمعتمدية الزريبة

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى