زيت الزيتون التونسي يقتحم السوق الصينية: شحنة تاريخية تصل إلى هوباي وتفتح آفاقًا واعدة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

سجّلت الصادرات التونسية من زيت الزيتون خطوة نوعية بدخولها لأول مرة إلى ميناء مقاطعة هوباي الصينية، حيث بلغت الكمية المورّدة نحو 50 طنًا، في حدث يعكس تنامي حضور المنتوج التونسي في الأسواق الآسيوية.

وبهذه المناسبة، نظّمت سفارة الجمهورية التونسية ببكين تظاهرة اقتصادية ترويجية على مستوى الميناء، بالتعاون مع مؤسسة “Wuhan Yangluo”، بهدف التعريف بجودة زيت الزيتون التونسي وتعزيز فرص تسويقه في السوق الصينية.

وشهدت الفعالية مشاركة عدد من المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين في مقاطعة هوباي، من بينهم ممثلون عن مكتب الشؤون الخارجية وغرفة الصناعة والتجارة، إلى جانب شركات كبرى تنشط في مجال توريد وتوزيع المنتجات الغذائية.

كما تم تنظيم جلسات تذوق لزيت الزيتون التونسي، لاقت استحسان الحضور الذين عبّروا عن اهتمامهم بإبرام عقود تجارية لتعزيز حضور هذا المنتوج في السوق المحلية، خاصة في ظل الطلب المتزايد على المنتجات الغذائية ذات الجودة العالية.

وتُعدّ مقاطعة هوباي مركزًا اقتصاديًا محوريًا في وسط الصين، ما يفتح المجال أمام وصول زيت الزيتون التونسي إلى شريحة واسعة من المستهلكين، تُقدّر بنحو ثلث السوق الصينية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



