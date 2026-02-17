زيت الزيتون – موسم 2025/2026: آخر الأرقام حول الاستهلاك العالمي وتطور التجارة الدولية والأسعار

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

وفقًا للبيانات الرسمية وتقديرات الأمانة التنفيذية للمجلس الدولي للزيتون، قد تبلغ الاستهلاكات العالمية 3,248,000 طن خلال موسم 2025/2026، أي بزيادة قدرها 1% مقارنة بالموسم السابق.

وبحسب المجلس الدولي للزيتون، ارتفعت واردات زيت الزيتون في الأسواق الرئيسية بنسبة 15.1% خلال الفترة الممتدة من أكتوبر إلى نوفمبر من موسم 2025/2026 مقارنة بالفترة نفسها من موسم 2024/2025. وتُسجَّل عودة عامة لارتفاع الكميات المستوردة في معظم هذه الأسواق، باستثناء الصين والولايات المتحدة.

وبين موسمي 2024/2025 و2025/2026، تسجّل الواردات القادمة من البلدان الأربعة الأولى بإستثناء الصين زيادة ملحوظة. إذ ارتفعت واردات أستراليا من 6,271 إلى 7,319 (+16.7%)، وكندا من 6,821 إلى 8,519 (+24.9%)، واليابان من 5,796 إلى 8,598 (+48.3%). غير أنّ الزيادة الأكثر وضوحًا جاءت من البرازيل، حيث قفزت الأحجام من 10,650 إلى 17,224، أي (+61.7%)، بما يعكس تعزيزًا سريعًا جدًا لمكانة هذا المورّد.

وفي المقابل، تُعدّ الصين الدولة الوحيدة ضمن أكبر خمسة أسواق التي تشهد تراجعًا، إذ انخفضت وارداتها من زيت الزيتون من 6,497 إلى 6,191 (-4.7%). وبوجه عام، تقود ديناميكية هذا المجموع وتيرتها المتسارعة في المشتريات من البرازيل واليابان، في حين يخفّف التراجع الصيني قليلًا من الارتفاع الإجمالي دون أن يغيّر الاتجاه العام الذي يظلّ في معظمه تصاعديًا لدى الشركاء الرئيسيين.

وعلى مستوى تطوّر الأسعار، بين أكتوبر 2024 والنصف الأول من سنة 2025، تُسجَّل حركة تصحيح واضحة في الأسعار بكلّ من اليونان (لا كانيا/Chania) وإسبانيا (خاين/Jaén). فبعد مستويات بقيت مرتفعة جدًا خلال خريف 2024 (في حدود 7–8 يورو/كلغ)، تراجعت السوقان سريعًا لتستقرّا مجددًا قرب نطاق 3.5–4 يورو/كلغ. وقد جاء الانخفاض حادًا ومتزامنًا تقريبًا، مع منحنيات متقاربة للغاية بين المصدرين، بما يعكس ديناميكية مشتركة على هاتين الوجهتين.

