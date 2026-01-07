Français
Anglais
العربية
اقتصاد وأعمال

زيت الزيتون: وزير التجارة يشدد على احترام الأسعار المرجعية وتسهيل التصدير

زيت الزيتون: وزير التجارة يشدد على احترام الأسعار المرجعية وتسهيل التصدير

شدّد وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، على ضرورة الالتزام الصارم بالأسعار المرجعية المضبوطة لزيت الزيتون، مع تعزيز الرقابة على شفافية المعاملات داخل المعاصر ومراكز التجميع، داعيًا في المقابل إلى تيسير جميع الإجراءات المتعلقة بالتصدير ومعالجة الإشكاليات التي قد تعيق سيره.

وجاءت هذه التوصيات خلال إشراف الوزير، مساء يوم الاثنين الماضي، على اجتماع تنسيقي عُقد عبر تقنيات التواصل عن بُعد، خُصّص لمتابعة مدى تقدم موسم جني وتحويل وتخزين وتصدير زيت الزيتون لموسم 2025-2026، والحرص على إنجاحه وضمان أسعار مجزية لصغار الفلاحين.

وأكد سمير عبيد، وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات، الدور المحوري الذي تضطلع به الإدارات الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات، من خلال تواجدها الميداني لمتابعة نسق التجميع والتحويل، والعمل على مرافقة مختلف المتدخلين في منظومة زيت الزيتون، من فلاحين ومصدرين وأصحاب معاصر.

كما دعا الوزير إلى ضرورة تحسيس الفلاحين وأصحاب المعاصر بأهمية الانخراط الجدي في إنجاح الموسم، والالتزام بالأسعار المرجعية المعتمدة، مشددًا على أهمية التنسيق مع الأطراف المتدخلة، على غرار المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، وديوان الزيت، والديوانة، والممثليات التجارية لمركز النهوض بالصادرات، بهدف تذليل الصعوبات وضمان حسن ترويج زيت الزيتون في السوق الوطنية وعلى الصعيد العالمي.

وضمّ الاجتماع المديرين الجهويين للولايات المعنية بإنتاج وتخزين زيت الزيتون، وهي سيدي بوزيد، قابس، مدنين، صفاقس، سوسة، بنزرت، المهدية وباجة، إلى جانب ممثليات مركز النهوض بالصادرات بسوسة وصفاقس، وبحضور رئيسة الديوان وعدد من إطارات الوزارة. وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة تعزيز تبادل المعلومات بين الإدارات المركزية والجهوية، لرصد النقائص والتدخل لمعالجتها بصفة فورية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

493
أخر الأخبار

باجة: رجة أرضية بقوة 4،3 درجات في تيبار

443
الأخبار

تواصل أشغال ملعب بوجمعة الكميتي يهدد احتضان مباراة الأولمبي الباجي وبنقردان !!
440
أخر الأخبار

علي الزّرمديني: المجموعات الارهابية في حالة ضعف و انكسرت على حدود تونس و لكنها لم تنتهي [فيديو]
383
الأخبار

خسارة ودّية ثقيلة للأولمبي الباجي أمام سيون السويسري
366
الأخبار

الأولمبي الباجي يواجه نادي سيون السويسري ودياً
349
الأخبار

لماذا أطلق ترامب النار على مادورو… ولماذا لا يفعل الشيء نفسه مع بوتين أو شي أو كيم جونغ أون؟
280
الأخبار

زين الدين زيدان يخطف الأنظار في مدرجات كأس أمم إفريقيا دعمًا لابنه لوكا
273
الأخبار

المملكة المتحدة تتحدى ترامب : ولادة سفارة فلسطين بـ«وضع دبلوماسي كامل»
270
الأخبار

التصنيف العالمي للفيفا (مباشر): بعد كأس أمم إفريقيا، تونس تتراجع إلى المركز 47 والمغرب عاشراً عالمياً
270
أخر الأخبار

باجة: الحوادث تحصد الأرواح..23 قتيلاً و252 جريحاً خلال 2025 [فيديو]

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى