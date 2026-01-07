زيت الزيتون: وزير التجارة يشدد على احترام الأسعار المرجعية وتسهيل التصدير

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

شدّد وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، على ضرورة الالتزام الصارم بالأسعار المرجعية المضبوطة لزيت الزيتون، مع تعزيز الرقابة على شفافية المعاملات داخل المعاصر ومراكز التجميع، داعيًا في المقابل إلى تيسير جميع الإجراءات المتعلقة بالتصدير ومعالجة الإشكاليات التي قد تعيق سيره.

وجاءت هذه التوصيات خلال إشراف الوزير، مساء يوم الاثنين الماضي، على اجتماع تنسيقي عُقد عبر تقنيات التواصل عن بُعد، خُصّص لمتابعة مدى تقدم موسم جني وتحويل وتخزين وتصدير زيت الزيتون لموسم 2025-2026، والحرص على إنجاحه وضمان أسعار مجزية لصغار الفلاحين.

وأكد سمير عبيد، وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات، الدور المحوري الذي تضطلع به الإدارات الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات، من خلال تواجدها الميداني لمتابعة نسق التجميع والتحويل، والعمل على مرافقة مختلف المتدخلين في منظومة زيت الزيتون، من فلاحين ومصدرين وأصحاب معاصر.

كما دعا الوزير إلى ضرورة تحسيس الفلاحين وأصحاب المعاصر بأهمية الانخراط الجدي في إنجاح الموسم، والالتزام بالأسعار المرجعية المعتمدة، مشددًا على أهمية التنسيق مع الأطراف المتدخلة، على غرار المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، وديوان الزيت، والديوانة، والممثليات التجارية لمركز النهوض بالصادرات، بهدف تذليل الصعوبات وضمان حسن ترويج زيت الزيتون في السوق الوطنية وعلى الصعيد العالمي.

وضمّ الاجتماع المديرين الجهويين للولايات المعنية بإنتاج وتخزين زيت الزيتون، وهي سيدي بوزيد، قابس، مدنين، صفاقس، سوسة، بنزرت، المهدية وباجة، إلى جانب ممثليات مركز النهوض بالصادرات بسوسة وصفاقس، وبحضور رئيسة الديوان وعدد من إطارات الوزارة. وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة تعزيز تبادل المعلومات بين الإدارات المركزية والجهوية، لرصد النقائص والتدخل لمعالجتها بصفة فورية.

