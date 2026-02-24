زيت الزيتون يعزز احتياطي العملة الصعبة ويدفع الميزان الغذائي إلى مستويات قياسية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

سجّل الميزان التجاري الغذائي لتونس أداءً لافتًا مع موفى جانفي 2026، محققًا فائضًا ناهز 424,9 مليون دينار، وفق معطيات صادرة عن المرصد الوطني للفلاحة. ويُعد هذا الرقم أكثر من ضعف الفائض المسجل خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، والذي بلغ 175,1 مليون دينار.

ويعود هذا أساسًا إلى تطور عائدات صادرات زيت الزيتون، إلى جانب تراجع ملحوظ في واردات الحبوب والسكر، ما ساهم في تعزيز التوازن التجاري للقطاع الغذائي.

كما ارتفعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 190,3 بالمائة، مقابل 125,1 بالمائة خلال جانفي من السنة الماضية، في مؤشر يعكس تحسن القدرة التصديرية مقابل تقليص كلفة التوريد.

ويواصل زيت الزيتون تأكيد مكانته كمورد استراتيجي للعملة الصعبة، إذ ارتفعت قيمة صادراته بنسبة 17,8 بالمائة لتبلغ 610,5 مليون دينار، مقارنة بـ518,4 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2025.

المصدر: وات

