الأخبار

زيزو : “سأشتري تذاكر المباراة المقبلة و أوزعها مجانا على جماهير المغرب من أجل مساندتنا”

أعرب أحمد سيد “زيزو”، لاعب المنتخب المصري، عن استغرابه من قلة الحضور الجماهيري المغربي خلال مباراة بنين ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية.

و أوضح زيزو، في تصريحاته عبر قناة “MBC مصر 2”، أنه كان يتمنى حضورًا جماهيريًا أكبر، قبل أن يتضح له أن سبب ضعف الإقبال يعود إلى بيع التذاكر بدل توزيعها مجانًا.

و أكد اللاعب المصري عزمه إطلاق مبادرة شخصية لاقتناء التذاكر و توزيعها مجانًا على الجماهير المغربية في المباريات المقبلة لمنتخب مصر، من أجل دعم و مساندة الفريق.

و كان المنتخب المصري قد ضمن تأهله إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة بالمغرب، عقب فوزه على منتخب بنين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية و احتضنها ملعب أكادير الكبير.

و من المنتظر أن يواجه منتخب مصر في الدور ربع النهائي، يوم السبت المقبل، الفائز من مباراة كوت ديفوار و بوركينا فاسو.

