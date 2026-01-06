زين الدين زيدان يخطف الأنظار في مدرجات كأس أمم إفريقيا دعمًا لابنه لوكا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

خطف النجم الفرنسي و المدرب السابق زين الدين زيدان أنظار الجماهير و عدسات الكاميرات، منذ انطلاق منافسات كأس أمم إفريقيا المقامة بالمغرب ، و ذلك من خلال حضوره اللافت لمتابعة مباريات المنتخب الجزائري.

و تابع زيدان مباريات “الخضر” من المدرجات دعمًا لابنه لوكا زيدان، حارس مرمى المنتخب الجزائري، في مشهد لقي تفاعلًا واسعًا من الجماهير الحاضرة، خاصة الجماهير الجزائرية التي رحّبت بحضور أحد أبرز أساطير كرة القدم العالمية.

و قد حظي لوكا زيدان بإشادة كبيرة بعد الأداء المميّز الذي قدّمه في مستهل مشاركته بكأس أمم إفريقيا، ما زاد من اهتمام وسائل الإعلام بحضور والده، الذي بدا متابعًا دقيقًا لكل تفاصيل المباريات.

و يُعدّ ظهور زين الدين زيدان في مدرجات البطولة إضافة لافتة للعرس الإفريقي، حيث أعاد للأذهان العلاقة الخاصة التي تجمع بين النجوم الكبار والمدرجات، في صورة تعبّر عن الدعم العائلي والرياضي في آن واحد.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



