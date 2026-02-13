ساديو ماني يتبرع بمكافأة أمم إفريقيا لبناء مشاريع خيرية في السينغال

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لم يكتفي ساديو ماني نجم منتخب السينغال بتحقيق المجد الكروي، بل قرر أن يترك بصمة إنسانية لا تُنسى، من خلال التبرع بمكافأة الفوز بلقب كأس أمم إفريقيا 2025 لفقراء بلاده.

و كشفت تقارير إعلامية أن الأموال التي حصل عليها جناح “أسود التيرانغا” خلال البطولة في المغرب ستُخصص لمشاريع تنموية و اجتماعية، تشمل بناء المدارس والمستشفيات، بهدف رفع مستوى المعيشة و تحسين حياة أبناء مجتمعه.

ساديو ماني لا يتوقف عند هذا الحد، إذ يواصل دعم مجتمعه من خلال توفير الإنترنت مجاناً ، منح رواتب شهرية تصل إلى 70 يورو لكل عائلة و تقديم خدمات طبية مجانية للأطفال في منطقته، ليؤكد أن دوره الحقيقي يتعدى حدود الملعب.

و صرّح النجم السينغالي قائلاً : “لا أرغب أن يُعرف اسمي فقط كلاعب كرة قدم ناجح، بل أريد أن يُذكر كإنسان عظيم”، ليصبح قدوة في دمج النجاح الرياضي بالعطاء الاجتماعي والإنساني.

و تُوِّج منتخب السينغال بلقب كأس أمم أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على منتخب المغرب، صاحب الأرض و الجمهور، بنتيجة 1-0 في المباراة النهائية التي أُقيمت، بالعاصمة المغربية الرباط، ليؤكد هيمنته القارية في السنوات الأخيرة.

و جاء هذا التتويج ليمنح السينغال لقبها الثاني خلال آخر ثلاث نسخ من البطولة، بعد تتويجها بنسخة 2021، بينما خسر “أسود التيرانغا” نهائي 2019 أمام الجزائر في القاهرة.

