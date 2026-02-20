Français
ساقية الزّيت: تسليم مساكن اجتماعية لعدد من منظوري مؤسّسة ‘فداء’

ساقية الزّيت: تسليم مساكن اجتماعية لعدد من منظوري مؤسّسة 'فداء'

تولى رئيس مؤسّسة “فداء” أحمد جعفر، هذا الاسبوع تسليم مفاتيح ثلاثة مساكن اجتماعيّة لفائدة عدد من منظوري المؤسّسة من جرحى الثورة، وذلك تكريسًا لحقّ الأولويّة في الانتفاع بالمساكن الاجتماعيّة.

وتمّ بهذه المناسبة، وفق بلاغ لمؤسسة فداء تم نشره ليلة الخميس، القيام بزيارة ميدانيّة للمساكن الاجتماعيّة التي تمّ تسليمها والكائنة بإقامة شهد بمعتمدية ساقية الزيت، والاطلاع عليها.

ومثّلت هذه الزيارة التي كان فيها جعفر مرفوقا بوالي صفاقس، فرصة للتأكيد على مواصلة التنسيق بين مؤسسة فداء ومصالح الولاية، بهدف الإيفاء بالتعهّدات وتأمين المرافقة والإحاطة الماديّة والمعنويّة بمنظوري المؤسّسة على المستوى الجهوي.

وتمّ في هذا الإطار، التداول بخصوص جملة من المحاور، على غرار الانتفاع ببرنامج الإدماج الاقتصادي لسنة 2026، والانتفاع ببرنامج تحسين السّكن وتعزيز الإحاطة الصحيّة والاجتماعيّة.

للاشارة، فقد اعتمدت اللجنة الجهويّة بالأساس على المعايير الاجتماعيّة ونِسَب السقوط البدني في ترتيب المترشّحين، مع الحرص على مواصلة التنسيق مع السلط الجهويّة والمحليّة تكريسًا لحقّ الأولويّة لفائدة المترشّحين المتبقّين.

